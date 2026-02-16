Son Mühür- Geçtiğimiz yıl beklentilerin altına kalan performansıyla yatırımcısını üzern Borsa İstanbul yeni yılda yukarı yönlü coşkulu hareketliliğine devam ediyor.

Yılbaşından bu yana yüzde 27.67 yükselen endeks, 14.400 seviyelerini zorluyor.

''Borsa İstanbul haftaya gene güçlü bir başlangıç yaptı'' hatırlatmasında bulunan A1 Capital İzmir Şube Müdürü Murat Bilen,

''En önemli iki olaydan bir tanesi Kanal İstanbul güzergahında yeni imar planlarının onaylanma haberi idi. Bu başta çimento sektörü Oyak ve emlak gayrimenkul olmak üzere gayrimenkul sektöründe bir hareketlenmeye yol açtı. Onların güne primli başladığını gördük'' diye konuştu.



Emtia tarafında sert düşüşler var...



''Diğer taraftan ABD enflasyonun daha ılımlı seyretmesi sebebiyle sabahleyin emtia tarafında sert düşüşlerle başladı'' diyen Murat Bilen,

''Yurtdışı borsalarına baktığımız zaman onlar da makul seviyelerde yükselişteler. Endeksin şu anda 14.200 seviyesindeki dolar bazlı direncinin üzerinde seyrettiğini görüyorum'' mesajı verdi.



Yeni hedef 14.900 seviyesi...



''Hedef olarak da 14.900 seviyesi görünüyor. Fakat hareketli ortalamalardan çok uzaklaşmış olması her an bir düzeltme gelebilir tedirginliğini beraberinde yaşatıyor'' diyen Murat Bilen,

''Şu anda başta sanayi endeksi olmak üzere bankacılıkta keza pozitif olarak hareketliliği devam ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.