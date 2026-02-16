Son Mühür- Geçtiğimiz haftayı yüzde 2.47 değerlenerek yılbaşından bu yana toplamda yüzde 25.92'lik bir yükselişe imza atan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı 14.180 puandan kapatmıştı.

Endeks haftanın ilk işlem gününe yüzde 0.62'lik yükselişle 14.269 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.250 ve 14.400 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesiyle risk algısının bir miktar azaldığı görülüyor.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Çin, Güney Kore ve ABD'de piyasaların tatil olması küresel likiditeyi azaltınca, altın tekrar 5.000 dolar altına inerek 4.988 dolardan, gram altın 7.014 TL'den,

gümüş 76.59 dolardan,

Brent petrol 67.74 dolardan ve

Bitcoin 68.437 dolardan alıcı buluyor.