Son Mühür- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyareti sonrası iki parti arasında ittifak mı olacak söylemlerini gündeme getirmişti.

Ali Babacan'ın ekonominin patronu olduğu dönemde aldığı kararlara dikkat çeken ekonomist Bartu Soral, Babacan'a yönelik olarak gerek İYİ Parti'den gerekse CHP'den gelen övgülere itiraz etti.

Babacan'a yapılan güzellemeler...



''Malum, muhalefet partileri emeklilerin sefalet halini öfkeyle haykırıyor'' hatırlatmasında bulunan Soral,

''Ancak bu haykırışlar ne kadar samimidir, ona siz karar verin. Çünkü geçmişte 6’lı masanın üyesi yapılan, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke’nin; “Ali Babacan’ın adeta CHP’li olduğunu düşünüyorum” diyerek takdirlerini sunduğu,

Dün İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun; “Sayın Babacan ve DEVA Partisi şahsımın ve İYİ Parti’nin her zaman doğrularda buluşabileceği bir siyasi yapı olma özelliğiyle de kalbimizde yer etmiş durumdadır” diyerek övdüğü Ali Babacan emeklilerin bugünkü sefaletinin, yoksulluğunun baş sorumlusudur'' ifadelerine yer verdi.



IMFnin verdiği talimat sonrası...



''Çünkü emeklilik sistemin çökerten 5510 sayılı yasa, onun ekonomi bakanlığı döneminde IMF’ye verdiği taahhütler sonucunda yasalaştı ve sosyal güvenlik sistemine yapılan yüzde 4,5 civarında destek yüzde 1’in altına düşürüldü'' diyen Bartu Soral,

''IMF’nin şak diye talimat vermesi ve Babacan’ın bunu tak diye yerine getirmesiyle emeklilik sisteminin köküne kibrit suyu döküldü.

Bugün emeklilerin yoksulluğunu vurgulayan muhalefet partileri, emekçi, memur, işçi düşmanı, IMF ve zengin sever Ali Babacan'ı kendilerine yakın dost görüyorlarsa, yarın milletin; "yok birbirlerinden farkları, biz yine orijinaline oy verelim" demesine şaşırmasınlar.

Hani bilin diye yazdım...'' mesajı verdi.