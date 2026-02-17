Son Mühür- On yıl önce yapılan borçlanmanın faturası bu yılın ödemelerine yansıdı. 2016'da TÜFE'ye endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ödemelerinin tarihi geldiğine işaret eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, faize ödenen yüksek rakamın bu yüzden yüksek olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada bu durumun kalıcı değil, geçici olduğuna dikkat çekildi.



Zenginden almaya güçleri yetmeyince...



Hazine ve Maliye Bakanlığı'nıın yüksek faiz ödemeleriyle ilgili açıklamasını değerlendiren siyasal iktisatçı akademisyen İnan Mutlu,

''Vergi alamadıklarınızdan borç alınca böyle oluyor'' vurgusunda bulundu.

''Zenginden vergi almaya güçleri yetmeyince, borç alıp üzerine bir de faiz ödüyorlar'' diyen İnan Mutlu,

''Sonra da bunu maharet gibi açıklamaya kalkıyorlar.

Utanma hakikaten kalmamış.

Faiz ödedik ama bir sor neden ödedik? açıklaması olmuş. 10 sene önce alınmış borcun faizi mi? Tamam o zaman iyi yapmışsınız'' sözleriyle tepkisini gösterdi.