Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 158.61 puan artışla günü yüzde 1,12 değer kazanıp 14.339,30 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Endeks haftanın ikinci işlem gününe yüzde 0.18'lik düşüşle 14.314 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.600 puanın direnç, 14.200 ve 14.100 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar tedirgin...



Küresel piyasalar, İran merkezli Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor.

Çin, Hong Kong ve Güney Kore borsalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu süreçte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Altının onsu yüzde 2'ye varan düşüşle 4.892 dolardan, gram altın 6.878 TL'den,

gümüş 74.32 dolardan,

Bitcoin 68.232 dolardan,

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,5 düşüşle 68.22 dolardan alıcı buluyor.