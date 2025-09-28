Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin zengin bitki çeşitliliğine bir yenisinin daha eklendiğini açıkladı. Küre Dağları Milli Parkı’nda yapılan floristik araştırmalarda kayalık yamaçlarda keşfedilen ‘Tüylü Kekreçiçeği’, Türkiye florasına kaydedildi. Yumaklı, ülkenin 4 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türüne ev sahipliği yaptığını belirterek, doğanın korunması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Yumaklı: “Anadolu’nun En’lerine yeni bir keşif”

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Anadolu'nun En'leri arasına yeni bir keşif: Tüylü Kekreçiçeği. Küre Dağları Milli Parkı’nda kayalık yamaçlarda gözlemlenen bu zarif bitki floramıza kaydedildi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin bitki zenginliği

Türkiye’nin dünyada üç bitki coğrafyasının kesiştiği noktada yer aldığını hatırlatan Yumaklı, ülkede 4 bini endemik olmak üzere 13 bin bitki türü bulunduğunu belirtti. Ayrıca çok sayıda kültür bitkisinin de orijin merkezinin Anadolu olduğuna dikkat çekti.

“Doğanın mirasını korumak görevimiz”

Bakan Yumaklı, açıklamasında doğanın korunmasının önemine vurgu yaparak, “Doğanın bu eşsiz mirasını koruyor, gelecek nesillere aktarmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.