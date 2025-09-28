AFAD verilerine göre deprem saat 12.59’da Simav merkezli olarak yerin 8,4 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin büyüklüğü 5,4 olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 5,5 olarak duyurdu.

Sarsıntı; İzmir, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Uşak ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde hissedildi. Vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

Havalimanında önlem

Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi, pilotlara uyarıda bulundu. Pistlerde olası bir hasar ihtimaline karşı kontroller yapılması için uçuş trafiği 5 dakika boyunca durduruldu.

Bu süreçte iki uçağın inişi iptal edilerek pas geçildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması üzerine uçuşlar yeniden başlatıldı.

Vali’den ilk açıklama

Kütahya Valisi Musa Işın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Simav ilçemizde 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremde şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımız sahada tarama çalışmalarına başlamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.