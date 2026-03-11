Son Mühür/ Atakan Başpehlivan- İzmir metrosunda bu sabah yaşanan teknik bir arıza, yolculara korku dolu anlar yaşattı. Göztepe ve Hatay istasyonları arasında arızalanan tren nedeniyle vatandaşlar yerin metrelerce altında karanlıkta mahsur kaldı.

Saat 09:03: tünelde "Kontak kapattı"

Sabah saatlerinde Göztepe istasyonundan hareket eden metro treni, saat 09:03’te Hatay yönüne ilerlediği sırada teknik bir arıza nedeniyle raylarda kaldı. Aracın aniden "kontak kapatmasıyla" birlikte vagonlardaki ışıklar söndü ve havalandırma sistemleri durdu. Zifiri karanlıkta kalan yolcular arasında kısa süreli panik yaşandı; vatandaşlar telefon ışıklarıyla durumu anlamaya çalıştı.

"Araç sefere devam edemeyecek" anonsu

Yaklaşık 6 dakika süren belirsizliğin ardından, saat 09:09’da sistemin kısmen devreye girmesiyle arızalı araç güçlükle Hatay istasyonuna ulaştı. İstasyonda bekleyen ve araç içindeki yolculara, "Teknik bir arıza nedeniyle araç sefere devam edemeyecek" anonsu yapıldı.

Hatay durağında zorunlu tahliye

Arızanın giderilememesi üzerine tüm yolcular Hatay durağında trenden indirildi. Mağdur olan vatandaşlar alternatif ulaşım araçlarına yönelirken, istasyonda büyük bir yoğunluk oluştu. Teknik ekipler, sefere devam edemeyen aracın hattan çekilmesi için çalışma başlattı.

Seferlerde gecikme yaşandı

Yaşanan bu arıza nedeniyle İzmir Metrosu'nun ana hattında sefer planlamaları aksadı. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, tünel içerisinde karanlıkta kalmanın yarattığı tedirginliği dile getirdi.