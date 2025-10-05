Son Mühür- Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü, son dönemde yaşanan küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinin yol açtığı kuraklık ve bunun sonucunda su kaynaklarında gözlenen ciddi azalma nedeniyle önemli bir karar aldı. Şehirdeki baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesi üzerine, su rezervlerini koruma altına almak amacıyla planlı su kesintisi uygulamasına geçme zorunluluğu doğdu. BUSKİ, bu zorunlu adımın, sürdürülebilir su yönetimi ve gelecekteki olası su sıkıntılarının önüne geçilmesi açısından hayati önem taşıdığını belirtti.

Dönüşümlü uygulama ve dev su tasarrufu hedefi

Alınan karar doğrultusunda planlı su kesintileri, Bursa'nın merkez ilçelerine bağlı mahallelerde uygulanacak. Kesintilerin temel prensibi dönüşümlü olarak gerçekleştirilmesi ve hiçbir bölgede günlük 12 saati geçmemesi olacak. Bu düzenlemenin ana hedefi ise su tüketiminde ciddi bir tasarruf sağlamak. BUSKİ, planlanan bu kesintilerle günlük ortalama 100 bin metreküp su tasarrufu yapmayı ve böylece kısıtlı kaynakların ömrünü uzatmayı amaçlıyor. Uygulamanın detaylı programının, vatandaşların mağduriyetini en aza indirecek şekilde titizlikle hazırlanacağı ifade edildi.

Hayati kurumlar kesintiden muaf tutulacak

BUSKİ, su kesintisi uygulamasında temel hizmetlerin sürekliliğini sağlamak adına önemli bir istisna getirdi. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin aksamaması için Uludağ Üniversitesi, Bursa Şehir Hastanesi ve tüm Devlet Hastaneleri planlı su kesintisi uygulamasından etkilenmeyecek. Bu ayrım, kriz yönetiminde sağlık kuruluşlarının öncelikli konumunun korunduğunu gösteriyor. Kurum yetkilileri, vatandaşları su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermeye davet ederken, güncel ve detaylı mahalle bazlı kesinti programının listesine BUSKİ’nin resmi kanalları üzerinden ulaşılabileceğini duyurdu.