Son Mühür- CHP Genel Merkezi'yle görüş ayrılığı yaşadığı gerekçesiyle Ağustos ayı içinde CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçeceğine dair tartışmaların öznesi olan Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın, bugüne kadar partisinde kalmaya devam ederek bu iddiaları boşa çıkarmıştı.

Ancak, AK Parti kulislerine yakın bir isim olan Saros Araştırma Başkanı siyaset bilimci Burhan Eptemli, Ahmet Akın'la ilgili transfer iddialarını bir kez daha gündeme getirdi.

''CHP’li Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı sayın Ahmet Akın’ın İstanbul’daki Swissotel’de AK Partili yetkililerle bir araya geldi mi?

Geldi ise neler görüşüldü?'' diye soran Burhan Eptemli, hem Ahmet Akın hem de Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün AK Parti'ye geçeceğini öne sürdü.



İmamoğlu'na çok yakın bir isim...



Tıpkı Ahmet Akın gibi adı AK Parti'ye geçecek isimler arasında sayılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, tıpkı Beykoz Belediye Başkanvekiliyken AK Parti'ye geçen Özlem Vural Gürzel gibi Ekrem İmamoğlu'na çok yakın bir isim olarak biliniyordu.



''CHP’li Balıkesir Büyükşehir belediye başkanı sayın Ahmet Akın Ak Partiye katılıyor.

CHP’li Tuzla Belediye Başkanı sayın Eren Ali Bingöl Ak Partiye katılıyor.'' diyen Burhan Eptemli,

''Bu paylaşımımdan sonra belki CHP Genel merkezi her iki başkana baskı yapıp caydırmaya çalışabilirler.'' hatırlatmasında bulundu.



Barış Yarkadaş'dan yalanlama...



Burhan Eptemli'nin transfer iddiasının ardından hem Akın'la hem de Bingöl'le görüştüğünü söyleyen Barış Yarkadaş, her iki başkanın da parti değiştireceklerine dair iddiaları yalanladığını duyurdu.

Yarkadaş'ın açıklamasına göndermede bulunan Burhan Eptemil kulis haberinin arkasında olduğunu dile getirdi.



Tuzla'ya operasyon olabilir iddiası...



Gazeteci Alican Uludağ, HSK'daki son atamalara dikkat çekerek,

''İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına İstanbul Cumhuriyet başsavcı vekili Fatih Dönmez getirildi. Bu atama doğrudan Akın Gürlek’in talebi üzerine oldu. Gürlek’in Anadolu Adliyesi’nde daha uyumlu çalışmak için Fatih Dönmez’i tercih ettiği belirtiliyor.

Akın Gürlek’in vekili olan Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu ilçe Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan sorumluydu.

Dönmez, bizzat Ekrem İmamoğlu ile CHP’li Bahçelievler, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenyurt, Şişli, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa belediye başkanlarının tutuklandığı operasyonların başındaki isimdi.

Şimdi İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı olarak CHP’nin yönettiği Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sancaktepe, Tuzla, Üsküdar ilçelerinden sorumlu olacak. Kulislerde, Fatih Dönmez’in atanmasından sonra bu ilçelere yönelik operasyon yapılabileceği konuşuluyor.'' hatırlatmasında bulunmuştu.

Hangi CHP'li belediyeler AK Parti'ye geçmişti?

31 Mart'ta CHP'den seçilen,

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu,

Söke Belediye Başkanı Mustafa İber Yarıkhan,

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya,

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan,

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel,

Konya Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu,

Osmaniye’nin Düziçi Böcekli Belediye Başkanı Doğan Öztürk,

Batman Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş AK Parti saflarına katılmayı tercih etmişti.