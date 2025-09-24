Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Toprak, İzmir’de kentin içme suyunu sağlayan barajlardaki su seviyelerinin hızla düşmesinin ve devam eden kuraklık koşullarının gıda ve tarım sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti.

Toprak, suyun gıda üretiminin temel unsuru olduğunu vurgulayarak, “Su kaynaklarındaki azalma tarım üretimini doğrudan etkiler ve bazı ürünleri ithal etmek zorunda kalabiliriz. Bunun önüne geçmek için vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçip, çiftçileri modern sulama teknikleri konusunda bilinçlendirmeliyiz” dedi.

Gıda güvenliği için su kullanımına dikkat

Toprak, su kullanımının yalnızca miktar açısından değil, hijyen açısından da kritik olduğunu belirtti. Az su kullanılması gerektiğinde lokanta ve evlerde gıda güvenliği sorunları yaşanabileceğine dikkat çeken Toprak, “Hijyen koşulları sağlanamazsa başta gıda zehirlenmeleri olmak üzere çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir.

Ayrıca suya yoğun ihtiyaç duyan mısır, yonca gibi yem bitkilerinin üretimi düşebilir ve bu durum hayvansal üretimde yem sıkıntısına yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Çözüm: Teknoloji ve koordinasyon

Toprak, sorunun çözümüne yönelik olarak sulama kooperatifleri, ziraat ve gıda mühendislerinin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı. Tarım alanlarında damla sulama gibi modern yöntemlerin kullanılması gerektiğini belirten Toprak, vatandaşlara da suyu hijyen dışındaki alanlarda tasarruflu kullanma çağrısı yaptı. “Su hayattır. Ancak giderek su fakiri ülkeler arasına giriyoruz” diye konuştu.