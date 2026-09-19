Son Mühür / Dilek Çakır Durak- AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir’in Foça ilçesinde geniş kapsamlı bir program gerçekleştirerek esnaf ve kooperatiflerle bir araya geldi. Ziyareti sırasında sorunları ve talepleri dinleyen Vekil Kırkpınar, geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı’yı da ziyaret ederek ‘Hayırlı olsun’ mesajı verdi.

AK belediyecilik vurgusu yaptı

Başkan Fıçı’yı ziyaret eden Kırkpınar, ilçenin yıllardır hak ettiği hizmeti alamadığını savundu, AK Parti belediyeciliği vurgusu yaptı. Kırkpınar, “Yaklaşık 40 yıldan beri Foça, yerel hizmetler açısından hep yerinde saydı. Bu gidişi yakından bilen Belediye Başkanımız Sayın Saniye Bora Fıçı; Foça‘ya hak ettiği hizmeti sunmak ve AK belediyeciliğin başarı performansını buraya taşımak adına çok doğru bir karar vermiştir. Foça ve Foçalı hemşehrilerimiz için, hizmet üretmek adına Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki AK Parti ailemize katılan başkanımızı canıgönülden kutluyor ve tebrik ediyorum" diye konuştu.

“Tarihi bir adım attı”

AK belediyecilik vizyonunun kısa süre içinde Foça’ya da yansıyacağını ifade eden Kırkpınar, “Tabii ki hizmet etmek kolay bir şey değil; büyük bir özveri, samimiyet ve adanmışlık gerektiriyor. Ter dökmeyi, sabırla çalışmayı ve sebat etmeyi zorunlu kılıyor. İşte Belediye Başkanımız da bu kervanda, bu yüksek bilinçle yer almak adına tarihi bir adım atmıştır. Kendisinin her zaman yanında olduğumuzu ve Foça‘ya aşkla hizmet edeceğine inancımızın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. İlçemizde birikmiş onlarca sorunu inşallah el ele vererek, ortak akılla çözeceğiz. Foça halkı da bu büyük değişimi ve hizmet seferberliğini kısa sürede görerek takdir edecektir” ifadelerini kullandı.