Tavuk yetiştiriciliğine ilgi duyan üreticiler için dikkat çeken bir liste ortaya çıktı. Hayvancılık uzmanlarının yaptığı değerlendirmeye göre bazı tavuk ırkları neredeyse her gün yumurta verebilecek kadar yüksek verim sağlayabiliyor. Bu türlerin hem dayanıklı olması hem de az bakım istemesi, çiftçiler açısından önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Uzmanlar, doğru genetik özelliklere sahip tavukların sadece yumurta verimiyle değil, hastalıklara karşı direnciyle de fark oluşturduğunu söylüyor. Yapılan incelemelerde haftada 6-7 yumurta verebilen ve kış aylarında bile üretimi düşmeyen türlerin özellikle öne çıktığı belirtiliyor.

Rekor kıran tavuk cinsi

Araştırmalarda en dikkat çeken tür ise Australorp oldu. Avustralya kökenli bu tavuk ırkı, yılda 364 yumurta üretme kapasitesiyle adeta dünya rekortmeni olarak gösteriliyor. Neredeyse her gün yumurta verebilmesi nedeniyle profesyonel yetiştiriciler tarafından sıkça tercih ediliyor.

Uzmanlara göre Australorp’un en önemli özelliği sadece yüksek verimi değil. Aynı zamanda dayanıklı yapısı ve uyumlu karakteriyle de kümes hayvancılığında önemli bir yere sahip.

Soğuk havada bile yumurtlayan türler

Kış aylarında üretimin düşmesinden şikayet eden yetiştiriciler için bazı tavuk türleri ayrı bir öneme sahip. Plymouth Rock ve Wyandotte ırkları, soğuk havaya karşı dayanıklılıklarıyla biliniyor.

Bu tavukların ısıtılmayan kümeslerde bile rahat şekilde yaşayabildiği belirtiliyor. Uzmanlara göre bu türler dondurucu soğuklarda bile haftada 4-5 büyük yumurta vermeye devam edebiliyor. Ayrıca sakin ve uysal yapıları sayesinde kümes içindeki kavga ve zorbalık riskini de azaltıyor.

Dayanıklılığıyla öne çıkan Rhode Island

Yumurta verimi yüksek olan bir başka tür ise Rhode Island tavukları. Bu cins hem et hem de yumurta üretimi için tercih edilen kombine ırklar arasında yer alıyor.

Yılda yaklaşık 300 yumurta verebilen bu tavukların biraz sert mizaçlı olduğu söyleniyor. Buna rağmen hastalıklara karşı güçlü direnci nedeniyle yetiştiricilerin vazgeçemediği türlerden biri haline gelmiş durumda.

Benzer şekilde Orpington tavukları da yılda yaklaşık 280 büyük yumurta verebiliyor. Bakım ihtiyacının çok fazla olmaması, yeni başlayanlar için önemli bir kolaylık sağlıyor.

Yeni başlayanlar için önemli bir detay

Uzmanlar kümes verimini korumak için tavukların mümkün olduğunca aynı yaş grubundan seçilmesi gerektiğini vurguluyor. Yaş farkı olan sürülerde yaşlı tavukların gençlere baskı kurabildiği, bunun da üretimi olumsuz etkileyebildiği ifade ediliyor.

Ayrıca yüksek genetik kaliteye sahip ırkların tercih edilmesi, yem maliyetinin verime dönüşmesini kolaylaştırıyor. Bu yüzden yetiştiricilerin tavuk seçimi yaparken dikkatli olması gerektiği özellikle vurgulanıyor. Bazı üreticiler bu türleri bulmanın bazen zor olduğunu söylüyor ama uzmanlara göre doğru seçim yapıldığında kümes verimi belirgin şekilde artabiliyor. Hatta küçük bir kümeste bile ciddi üretim sağlanabildiği belirtiliyor.