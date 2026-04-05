Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simge mekanlarından biri olan Kültürpark içerisinde uzun süredir değerlendirilmeyen atıl bir yapıyı, modern mimariyle harmanlayarak teknoloji odaklı bir kütüphaneye dönüştürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın, Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi’nden sonra bölgeye kazandırılacağını vadettiği ikinci büyük kütüphane projesi tamamlanarak İzmirlilerin hizmetine sunuldu. Köy Enstitüleri’nin kurucusu ve eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel’in adını taşıyan bu yeni nesil kütüphane, İzmir’in akademik ve kültürel hayatına taze bir soluk getirirken, tarihi dokuyu modern çalışma alanlarıyla birleştiriyor.

Atıl bina modern bir bilgi merkezine dönüştürüldü

Proje kapsamında, daha önce İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümü olarak kullanılan ancak işlevini yitirmiş olan yapı, kapsamlı bir restorasyon ve dönüşüm sürecinden geçirildi. Toplamda 2 bin metrekarelik bir alana yayılan tesisin 1.500 metrekarelik kapalı bölümü, estetik ve fonksiyonel kriterler gözetilerek yeniden tasarlandı. Geri kalan 500 metrekarelik dış alan ise çimlendirilerek gençlerin doğayla iç içe vakit geçirebileceği bir bahçeye dönüştürüldü. Hem sessiz çalışma odaklı iç mekanları hem de huzurlu dış alanlarıyla dikkat çeken kütüphane, sadece bir kitap deposu değil, yaşayan bir sosyal etkileşim merkezi olma özelliği taşıyor.

20 bin kitaplık dev arşiv ve teknolojik altyapı

İzmir’in en geniş kapasiteli kütüphanelerinden biri olma unvanını taşıyan Hasan Âli Yücel Kütüphanesi, bünyesinde barındırdığı 20 bin kitaplık zengin koleksiyonuyla araştırmacıları ve öğrencileri ağırlıyor. Kütüphane içerisinde farklı disiplinlere hitap eden sesli ve sessiz çalışma salonlarının yanı sıra, dijital araştırmalar için tahsis edilmiş bilgisayarlı masalar ve özel araştırma bölümleri bulunuyor. Teknolojik altyapısı sayesinde bilgiye erişimi hızlandıran merkez, modern kütüphanecilik anlayışının tüm imkanlarını İzmirli gençlerin ayağına getiriyor.

Başkan Tugay’dan gençlere çağrı: "Siz yeter ki öğrenmek isteyin"

Kütüphanenin açılışında gençlere yönelik motivasyon dolu mesajlar veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, kenti bir "kütüphaneler şehri" yapma yolundaki kararlılıklarını yineledi. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin yarattığı başarının ardından bu ikinci merkezin Kültürpark’ın kültürel değerini perçinlediğini ifade eden Tugay, gençlerin eğitim yolculuklarında her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Pazar günleri hariç her gün 08.00 ile 23.00 saatleri arasında kesintisiz hizmet verecek olan kütüphanenin, İzmir’in entelektüel gelişimine büyük katkı sunması hedefleniyor. Başkan Tugay, İzmir’i bilgiyle donatmak için yeni projelerin de müjdesini vererek tüm öğrencileri bu modern merkeze davet etti.

