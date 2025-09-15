Son Mühür- Halk Tv'de Sansürsüz programının konukları arasında yer ala Kültür eski Bakanı Fikri Sağlar, CHP'nin kurultay iptal davası sonrası partinin başına geçme ihtimali konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun Alevi inancına büyük zararlar verdiğini öne süren Sağlar,

''Kemal Kılıçdaroğlu'nu partinin başına atayabilirler. Atarlarsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun kim olduğunu bütün toplum anlayacaktır.

Alevi Bektaşi inancına sahip olan bir insan olarak da bunu altını çizerek söylüyorum. Çünkü 13 yıl boyunca onları sömürerek iş başında kaldı Kılıçdaroğlu.

Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Yavuz Sultan Selim'in yaptığından daha büyük kötülüktür.'' diye konuştu.



Kılıçdaroğlu'na Zafer Şahin sahip çıktı...



CHP'deki parti içi iktidar kavgasına dikkat çeken ve ''Bu iş artık tatsız bir boyuta geçti.'' hatırlatmasında bulunan gazeteci Zafer Şahin,

''Kılıçdaroğlu’na dair olumlu bir kanaatim yok. Genel Başkanlığında medyaya boykot uygulayan bir siyasetçiydi. İktidara yakın isimlerin TV’de onu güzellemesini de doğru bulmam.

Ancak Kılıçdaroğlu ya da bir başkasının sürekli etnik kökeni ya da mezhebi üzerinden hakarete uğraması bir insanlık suçudur. Buna kimse sessiz kalmamalı.

Bu ülkede Kültür Bakanlığı yapmış biri böyle konuşmamalı. Bunun adı siyaset değil.'' mesajı verdi.