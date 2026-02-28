Son Mühür/ Emine Kulak- Hem iş hem de eğlence hayatının vazgeçilmez aksesuarı haline gelen kulaklıklarla ilgili dikkat çeken bir araştırma kamuoyuyla paylaşıldı. “ToxFree LIFE for All” projesi kapsamında yürütülen incelemelerde, teknoloji dünyasının önde gelen markalarına ait ürünler dahil olmak üzere çok sayıda modelde sağlığı tehdit eden kimyasal maddelere rastlandığı bildirildi.

81 farklı model üzerinde yapılan analizlerde kanser riskini artırabileceği, karaciğer fonksiyonlarını bozabileceği ya da beyin gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtilen bileşenlerin neredeyse tüm ürünlerde tespit edildiği ifade edildi. Bulguların yalnızca düşük fiyatlı veya markasız ürünlerle sınırlı kalmaması, her gün uzun süre temas edilen bu cihazlara ilişkin endişeleri artırdı.

“Tahmin edilenden daha fazla kimyasala maruz kalıyoruz”

Araştırmayı değerlendiren İzmir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ali Osman Karababa, kimyasal maruziyetin günlük yaşamın kaçınılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, “ Günlük yaşamımızda konuyla özel ilgisi olmayan bireylerin tahmin edemeyeceği kadar çok sayıda kimyasal maddeye maruz kalmaktayız. Bu kimyasalların bir bölümünü soluduğumuz hava ile akciğerlerimizden, bir bölümünü içtiğimiz sular ve yediğimiz gıdalarla sindirim sistemimizden (mide-barsak yolu ile) diğer bir bölümünü ise temas haline cilt yoluyla almaktayız. Bu kimyasallar vücudumuzda farklı organ ve sistemlerde etki yaparak sağlık sorunlarına neden olabilmektedir” ifadeleri kullandı

“Aynı organı hedef alan birden fazla kimyasal olduğunda”

Kulaklıkların içerdiği kimyasalların sağlık üzerindeki etkilerinden bahseden Karababa, “Kimyasallar tek başlarına etkili olabildikleri gibi, aynı organı hedef alan birden fazla kimyasal söz konusu olduğunda kümülatif etki dediğimiz bir çıktı ile de karşılaşmaktayız. Kuşkusuz kümülatif etki söz konusu olduğunda sağlık etkisi daha hızlı ve güçlü olabilmektedir. Kulaklıklar plastikten üretilen aletlerdir. Üretimin yapıldığı plastik türüne göre de yapısında sertleştirici olarak bisfenoller grubunda yer alan bisfenol-A ve bisfenol-S (BPA, BPS), fitalatlar, per-fluoroalkyl substances (Pfas) kullanılabilmektedir” dedi.

“Kimyasallar temas yolu ile ciltten emiliyor kana karışıyor”

Bu kimyasalların cilt yoluyla emilip kana karışabildiğini ve özellikle beden sıcaklığı ile terlemenin bu süreci hızlandırdığını ortaya koyduğunu belirten Karababa, “Kulaklıkların günlük yaşamda bazı bireyler tarafından oldukça uzun süreli kullanıldığı bilinmektedir. Araştırmalarda yukarıda sayılan kimyasalların temas yolu ile ciltten emilebildiği ve böylece kana karışıp etkili olabildikleri, bu süreçte beden sıcaklığının ve terlemenin önemli etkisi olduğu gösterilmiştir” diye konuştu.

“Erkek çocuklarda feminizasyon, kız çocuklarda ergenlik bulgularını erken başlatıyor”

Yapılan araştırmaların bu maddelerin hormonları bozabileceğini ve erkek ile kız çocuklarda gelişimsel değişikliklere yol açabileceğini ortaya koyduğunu belirten Karababa, “Kimyasalların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri araştırmalarla gösterilmiş olup; hormon bozucu etki sonucu erkek çocuklarda feminizasyon, kız çocuklarda ergenlik bulgularının (memelerin büyümesi, adet görmenin başlaması) erken dönemde ortaya çıkmasından söz edilmektedir. Ayrıca sayılan kimyasalların kanser nedeni olabileceğinden de bahsedilmektedir” şeklinde konuştu.