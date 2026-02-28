Son Mühür/ Beste Temel - Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin farklı noktalarında yabancı otlara karşı ilaçlama çalışması yürüttü.

Belirlenen güzergâhlarda sürdürülen program kapsamında mahallelerin tamamında uygulama yapılacağı bildirildi. İlaçlama işleminin tamamlanmasının ardından planlama doğrultusunda aynı uygulama belirli bir süre sonra tekrar edilecek.

“44 mahallemizin tamamında çalışacağız”

İlkay Çiçek, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Her sene en uygun zamanda başlattığımız ilaçlama çalışmalarımızı bu sene de zamanında başlattık. Yaptığımız ilaçlama ile yabancı otlarla mücadele ediyoruz. 44 mahallemizin hepsinde özenle çalışacağız. Yabancı ot mücadelemiz düzenli olarak devam edecek.” Belediye, ilçe genelinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını program dahilinde sürdürecek.