Son Mühür/ Osman Günden - Cemil Tugay, Açık Ofis’te Japonya’nın İstanbul Başkonsolosu Iwama Ryoji ile bir araya geldi.Başkan Tugay görüşmede şu ifadeleri kullandı: “Japonya her zaman dost hissettiğimiz ülkelerden biridir. İzmir olarak Japonya ile olan ilişkilerimizi geliştirme konusunda düşüncelerimiz ve beklentilerimiz var.”

İzmir’in tarihi ve ekonomik potansiyeline dikkat çeken Tugay, “İzmir Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri. 8 bin 500 yıllık tarihi olan bir şehir. İzmir’in daha çok tanınmasını istiyoruz, Japonya’da da İzmir’i tanıtmak için yeni fırsatlar olmasını diliyoruz” dedi.

Japon şirketlerine de çağrıda bulunan Tugay, “İzmir’de, Manisa’da yatırımı olan Japon şirketlerinin temsilcileriyle tanışmayı çok isterim. Onlar için yapabileceğimiz bir şey olursa her zaman hazırız. Japonya’da İzmir’i, İzmir’de de Japonya’yı tanıtmak için etkinliklere her zaman varız” ifadelerini kullandı.

“İzmir’i daha sık ziyaret etmeyi düşünüyorum”

Başkonsolos Ryoji ise şu değerlendirmede bulundu: “Japonya İzmir ilişkileri konusunda desteğinizi esirgemeyeceğinizi söylediğiniz için teşekkür ediyorum. Alan seçmek suretiyle Japon belediyeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki ilişkiler adım adım gelişecektir.”

Ryoji ayrıca, “İzmir’i daha sık ziyaret etmeyi düşünüyorum. Japon şirketleriyle tanışma konusunda beraber çalışabiliriz. İzmir’i Japonya’da daha çok tanıtmak için güzelliklerini bizzat deneyimlemek isterim” dedi.