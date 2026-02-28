Son Mühür- Buca Belediyesi’nin Mart ayı olağan meclis gündemi yayımlandı. Gündem maddeleri arasında en dikkat çeken konu, belediyeye ait bazı taşınmazların, belediye ve bağlı şirketlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlarına karşılık satılma kararı oldu.

SGK borçları karşılığında satış

İlgili önergeye göre, belediyeye ait İnönü Mahallesi’nde bulunan; 7378 Ada 6 Parsel (Menderes Cd.), 7758 Ada 1 Parsel (Özmen Cd.) nolu taşınmazlarda bulunan akaryakıt istasyonları, belediyenin ve yüzde 100 sermayesine sahip Buca İmar ve İnşaat Sanayi Tek. Hiz. A.Ş.’nin SGK borçlarına karşılık SGK’ye satılması planlanıyor. İlgili gündem maddesi Mart Ayı olağan meclis oturumunda meclis üyelerinin onayına sunulacak.

İlgili gündem maddesi şu şekilde;

“Mülkiyeti Buca Belediyesine ait olan Tapunun 7378 Ada 6 Parsel ve 7758 Ada 1 Parsel numarasında kayıtlı taşınmazların Belediyemizin ve sermayesinin %100’ü Buca Belediyesine ait olan Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hiz. A.Ş.nin Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına karşılık SGK tarafından satılması ve satış bedelinin; borçlara mahsup ettirilmesi 6/8 planlanmaktadır. Bu sebeple; 7378 Ada 6 Parsel ve 7758 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumunca satılması ve satış bedelinin İdaremizin ve Buca İmar ve İnş. San. Tek. Hiz. A.Ş.nin borçlarına mahsup ettirilmesi hususunda; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin görev ve yetkileri” başlıklı 18. Maddesinin “e” bendine istinaden karar alınması istemi “