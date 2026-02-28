Son Mühür/Merve Turan- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir’de son dönemde tartışma konusu olan vakıf taşınmazlarının tescil süreci ve İzmir Limanı’nın işletme devriyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Bursalı Aksoy, İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimini kamuoyunu yanıltmakla eleştirdi.

“3 bin 800 taşınmaz ihale yoluyla kiralanıyor”

Bursalı Aksoy, vakıf taşınmazlarıyla ilgili sürecin tamamen hukuki dayanaklara sahip olduğunu belirterek, “İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün 3 bin 800 taşınmazı ve 2 binden fazla kiracısı bulunuyor. Kiralamalar, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ihale usulüyle gerçekleştiriliyor” dedi.

“Mesele kullanım değil mülkiyet”

Taşınmazların kullanım değil, mülkiyet meselesi olduğuna dikkat çeken Bursalı Aksoy, “Arşiv araştırmaları, Osmanlıca tapu kayıtları ve vakfiye incelemeleri sonucunda vakıf bağlantısı açık şekilde tespit edildi. Belgeler tamamlandıktan sonra ilgili tapu müdürlüklerine başvuru yapıldı ve tescil işlemleri mevzuata uygun biçimde tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Konak Tepecik Mahallesi’ndeki Tebhirhane (Gasilhane) taşınmazının Mazbut Bayezid Baba Vakfı adına 12 Aralık 2024’te tescil edildiğini aktaran Bursalı Aksoy, “Konak 338 ada 5 parselde yer alan ve kamuoyunda Egemenlik Binası olarak bilinen taşınmazın ise Mazbut Yakub Bey Camii (Hisar Camii) Vakfı adına 12 Ocak 2026 tarihinde tescili tamamlandı” dedi.

“’Haberimiz yoktu’ yönündeki iddiaların doğru değil”

Bursalı Aksoy, tescil işlemleri sonrası tapu müdürlüklerinin belediyeye resmi bildirimde bulunduğunu belirterek, “Haberimiz yoktu” yönündeki iddiaların doğru olmadığını savundu. Sürecin 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yürütüldüğünü hatırlatan Bursalı Aksoy, benzer uygulamaların Türkiye genelinde de yapıldığını dile getirdi. Belediyenin açtığı davaların yargıda devam ettiğini belirten Bursalı Aksoy, hukuki süreçlerin siyasi polemik konusu yapılmaması gerektiğini vurguladı.

“İzmir Limanı elden çıkartılmıyor”

İzmir Limanı’nın işletme devri konusuna da değinen Bursalı Aksoy, işletme devrinin mülkiyet devri anlamına gelmediğini belirterek, limanın İzmir ve Türkiye ekonomisine hizmet vermeye devam edeceğini ifade etti. Bursalı Aksoy, “Amaç limanın kapasitesini ve rekabet gücünü artırmak. Kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan ‘elden çıkarma’ algısı doğru değil” dedi. Açıklamasında algı siyasetine karşı uyarıda bulunan Bursalı Aksoy, tartışmaların hukuki zemin üzerinden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

“İzmir’e sahip çıkın”

Bursalı Aksoy, CHP yönetimini de eleştirerek, İzmir’in temel altyapı ve hizmet sorunlarına odaklanmaları gerektiğini söyledi. CHP’lilere seslenen Bursalı Aksoy, “Siz eğer gerçekten İzmir’e sahip çıkmak istiyorsanız, İzmirliye hizmet etmek istiyorsanız; altyapı projelerini hayata geçirin, hemşehrilerimiz her yağmur sonrası caddelerde balık tutmasın. Su hatlarındaki kayıp kaçakları önleyin, kimse barajlarda su azaldığında susuz kalmasın. Sokaklardan çöpleri toplayın, yavrularımız salgın tehdidiyle karşı karşıya kalmasın. Temel hizmetlerde fahiş fiyatları indirin, tüm kent rahat bir nefes alsın” diye ekledi.