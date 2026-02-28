Son Mühür/ Merve Turan - Nisan ayında Dünya Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanan Foça’da yarış takvimi Valilik Kupası ile sürdü. Kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından program, 27 Şubat 2026 Cuma günü Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın’ın verdiği startla başladı.

MW Phokaia Beach Resort ana sponsorluğunda, Reha Midilli Phokaia Windsurf ve Yelken Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon U13, U15, U17 ve Techno Plus kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Üç gün sürecek yarışlarda her kategoride toplam 8 yarış planlandı.

9 kulüp, 50 sporcu

Valilik Kupası’nda Gülbahçe Yelken ve Rüzgar Sörfü Kulübü, Göztepe Spor Kulübü, EMR Windsurf Yelken Spor Kulübü, Marmara Yelken Kulübü, Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü, Pro Sailing Akademi Spor Kulübü, Urla İçmeler Sörf Kulübü sporcuları ile ferdi katılımcılar yer aldı. Toplam 50 sporcu derece için suya çıktı.

“Foça yıl boyu sporla hareketleniyor”

Kaymakam İhsan Emre Aydın, ilçenin deniz ve yelken sporları için elverişli parkura ve yıl boyu süren rüzgâra sahip olduğunu belirtti. Aydın, yerel ve ulusal yarışların ardından Dünya Şampiyonası’na uzanan takvimle spor ve turizmin bir arada ilerlediğini ifade etti. Yarış programı 1 Mart Pazar günü düzenlenecek ödül töreniyle tamamlanacak.