Manisa’da uzun yıllardır jimnastik camiasına emek veren tecrübeli antrenör Tuba Didin, Şehzadeler Belediyesi’nin resmi ve sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlara sert bir dille itiraz etti. Jimnastik antrenörü, aynı zamanda Manisa Jimnastik İl Temsilcisi ve Jimnastik Milli Hakemi kimliklerine sahip olan Didin, belediyenin izni olmadan fotoğraflarını kullanarak kış dönemi kurs başvurularını duyurmasını etik dışı bulduğunu açıkladı. Bu durum, Manisa spor camiasında ve veliler arasında bilgi kirliliğine yol açtı.

Mobbing iddiasıyla ayrılmıştı: İlişki kesildi uyarısı

Tuba Didin, yaptığı açıklamada, Şehzadeler Belediyesi’ndeki jimnastik antrenörlüğü görevi sırasında 9 Haziran 2025 tarihinde yaşadığı mobbing olayları nedeniyle istifa dilekçesini sunduğunu ve belediye ile tüm profesyonel ilişkisini tamamen kestiğini bir kez daha hatırlattı. Didin, bu ayrılığın kamuoyuna duyurulmasına rağmen, 24 Eylül 2025 tarihinde çeşitli internet haber sitelerinde, sosyal medya platformlarında ve Şehzadeler Belediyesi’nin resmi sayfalarında, kış dönemi jimnastik kursları tanıtımlarında kendi fotoğraflarının kullanıldığını öğrenince duruma müdahale etme gereği duyduğunu belirtti.

Bilgi kirliliği oluştu: "Başka bir kurumdayım"

İzinsiz fotoğraf kullanımının ardından çok sayıda kişinin kendisine ulaştığını ifade eden Didin, bu durumun kendisiyle birlikte çalışan öğrenci, veli ve spor severler arasında ciddi bir karışıklığa neden olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “Velilerim, öğrencilerim, arkadaşlarım ve Manisa halkı bu paylaşımlar üzerine bana ulaştı. Sosyal medya hesabım üzerinden gerekli bilgilendirmeyi yapmama rağmen halen çok sayıda başvuru mesajı alıyorum,” dedi. Didin, şu anda başka bir kurumda aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, fotoğraflarının Şehzadeler Belediyesi tarafından ticari ve tanıtım amaçlı izinsiz kullanılmasını kesinlikle kabul etmediğini ve bunun mesleki etik kurallarına aykırı olduğunu dile getirdi.

Tecrübeli antrenör, açıklamasının devamında, Manisa'da yıllardır büyük bir emek ve özveriyle dokunduğu öğrenci ve spor camiasını doğru bilgilendirmenin kendi sorumluluğu olduğunu ifade etti. Tuba Didin, bundan sonraki tüm profesyonel çalışmalarını herhangi bir aksaklığa mahal vermeden Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi çatısı altında devam ettireceğini resmen duyurdu. Bu açıklama ile, öğrencilerin ve velilerin doğru kuruma yönlendirilmesi hedeflenirken, belediyenin hukuki ve etik sınırları zorlayan bu eylemine karşı tepkisini net bir şekilde ortaya koydu.