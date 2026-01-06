Kış mevsimiyle birlikte iç mekanlarda artan nem, pencere camlarında terlemeye, duvar köşelerinde küf oluşumuna ve evin içine sinen ağır bir rutubet kokusuna neden oluyor. Son günlerde yeniden gündeme gelen “perde arkasına tuz” yöntemi, bu sorunlara karşı doğal bir çözüm olarak uygulanıyor.

Tuzun etkisi kimyasal özelliğinden geliyor

Tuzun, bilimsel olarak “higroskopik” bir madde olduğu biliniyor. Bu özellik, havada bulunan su moleküllerini çekerek bünyesinde tutmasını sağlıyor. Perde ile pencere camı arasına yerleştirilen tuz, cam yüzeyine ulaşmadan önce nemi emerek terlemeyi azaltıyor.

Küf ve koku oluşumunu engelliyor

Duvar köşelerinde görülen siyah küf lekelerinin temel nedeni yüksek nem olarak gösteriliyor. Tuzun ortamda nem dengesini sağlaması, küfün oluşabileceği alanı ortadan kaldırıyor. Aynı zamanda rutubetli havanın taşıdığı ağır koku, nemle birlikte tuz tarafından emiliyor ve ortam havası rahatlıyor.

Uygulaması kısa sürede yapılıyor

Yöntemin uygulanması için ince sofra tuzu yerine kaya tuzu ya da deniz tuzu tercih ediliyor. Yüzey alanı daha geniş olan bu tuzlar, küçük bir kaseye 3-4 yemek kaşığı konularak perdenin arkasında, pencere pervazına yerleştiriliyor. Uygulamanın hazırlanması yalnızca bir dakika sürüyor.

Ayda bir yenilenmesi öneriliyor

Tuzun zamanla sertleştiği ya da sıvılaştığı gözlemlenebiliyor. Bu durum, nemi emdiğinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Etkinliğin devam etmesi için tuzun ayda bir kez değiştirilmesi gerekiyor. Yöntem, profesyonel nem alıcı cihazlara doğal bir alternatif olarak görülüyor.

Kış boyunca evlerde sıkça yaşanan nem kaynaklı sorunlara karşı, mutfakta bulunan basit bir malzeme ile uygulanan bu yöntem, pratikliğiyle dikkat çekiyor ve bir çok evde yeniden kullanılmaya başlanıyor.