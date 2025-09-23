Olay, İstanbul Sultanbeyli’deki bir rezidansta meydana geldi. Aykut, sosyal medya hesaplarında uzun süredir kilo problemleriyle mücadele ettiğini ve 44 kiloya kadar düştüğünü anlatıyor, yemek yiyemediğinden ve içsel sıkıntılarından söz ediyordu. Psikolojik ve bedensel sorunların onu ağır şekilde yıprattığı dikkat çekiyordu.

Neden öldü?

Kübra Aykut, iddialara göre yaşadığı dairenin beşinci katından atladı ve olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası evde bir veda mektubu buldu. Mektupta hayatındaki herkese iyi geldiğini ama kendisine iyi gelemediğini yazdığı öğrenildi. Kendini uzun süredir yalnız hissettiğini, küçük bir sevgi kırıntısı bile gördüğünde ona tutunduğunu paylaşımlarında sık sık belirtiyordu. Son videosunda enerjisini toplasa da kilosunu toplayamadığını, her geçen gün zayıfladığını anlatıyordu. 44 kiloya kadar düşen genç kadının bu durumunun psikolojik açıdan ağır baskı yarattığı ve intihar kararının ardında da bu sorunların etkili olduğu değerlendirildi.

Sevgilisi kimdi?

Kübra Aykut’un özel hayatı, vefatının ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle son dönemde avukat Enes Çetinkaya ile bir ilişki yaşadığı iddia edildi. Çetinkaya, uzun süre Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı olarak biliniyor. Aykut’un ölümünün ardından Enes Çetinkaya’nın sosyal medya hesabında duygu dolu paylaşımlar yapması, ilişkilerini doğrular nitelikteydi. Çiftin birlikte çekilmiş fotoğrafları ve açıklamaları son günlerde sıkça gündeme geldi. Bu gelişmelerle birlikte fenomenin özel hayatına dair detaylar da gözler önüne serildi.

Kübrasal’ın ölümü, hem gençler arasında hem de sosyal medya dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Fenomenin ardında bıraktığı veda mektubu ve paylaşımlar, sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılıyor ve konuşulmaya devam ediyor