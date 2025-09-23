Türkiye gündeminde son günlerde adını sıkça duyduğumuz Enes Akgündüz, sosyal medya fenomeni olarak biliniyor. Özellikle TikTok ve YouTube'da çektiği eğlenceli ve mizahi videolarla gençler arasında büyük bir takipçi kitlesine ulaşıyor. Gündeme gelen gözaltı kararı ise fenomenin hayatına dair merak edilenleri daha da artırdı.

Kimdir?

Enes Akgündüz sosyal medya içerik üreticisi olarak tanınıyor. Kısa videolarla başladığı dijital yolculuğu, daha sonra eğlenceli skeçler ve trend içeriklerle milyonlara ulaştı. Arkadaşlarıyla hazırladığı videolar sosyal medyada ilgi gördü ve zamanla takipçi sayısı hızla arttı. Mizah ve enerjiyi harmanlayarak gençlere hitap ediyor. Medya, oyunculuk veya dijital iletişim alanında profesyonel bir eğitimi bulunmuyor. Kendi doğal tarzı ve sıcak iletişimi sayesinde fenomen haline dönüştü. Markalarla iş birlikleri yapıyor ve sosyal medya platformlarında popülerliğini sürdürüyor.

Nereli?

Akgündüz’ün doğum tarihi ve kesin memleketiyle ilgili ayrıntılar kamuoyunda net biçimde yer almıyor. Ancak İstanbul’da yaşadığı biliniyor. Özel hayatı hakkında çok fazla bilgi paylaşmayan Akgündüz, kişisel yaşamını ve ailesini gizli tutmayı tercih ediyor. Genç yaşında sosyal medya sayesinde geniş bir kitleye ulaşması, İstanbul’da sürdürdüğü hayatıyla özdeşleşiyor.

Gözaltı durumu

Enes Akgündüz, Boğaç Soydemir’in sunduğu “Soğuk Savaş” adlı YouTube programına katıldığı yayında bir şaka nedeniyle gözaltına alındı. Programda yer alan ifadeler sosyal medyada geniş yankı buldu ve tepki çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şakanın “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” niteliği taşıdığı gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun 216/1. maddesi kapsamında soruşturma başlattı. Bu kapsamda hem programın sunucusu Boğaç Soydemir hem de Enes Akgündüz hakkında gözaltı kararı verildi ve iki isim savcılıkta ifade verdi. Başsavcılığın açıklamasına göre, videoda Hz. Muhammed’le ilgili hadis üzerinden yapılan şaka kamuoyunda nefret söylemine yol açtığı gerekçesiyle soruşturma gerekçesi oldu.