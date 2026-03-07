Son Mühür / Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Küçük Menderes havzasını kapsayan yoğun bir çalışma turuna imza attı. Beydağ’dan Kiraz’a, Bayındır’dan Zeytinova’ya kadar bölgeyi karış karış gezen Başkan Tugay, iftar sofralarından sahur buluşmalarına kadar her anını vatandaşlarla iç içe geçirdi. Ziyaretleri sırasında yerel yönetim temsilcileri ve bürokratlarla birlikte talepleri yerinde inceleyen Tugay, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Beydağ’da üretim ve sosyal alanları inceledi

Mesaisine Beydağ’da başlayan Başkan Tugay, Belediye Başkanı Şakir Başaran ile birlikte Cumhuriyet Mahallesi’ndeki atıl durumdaki pazar yeri ve düğün salonu binasında incelemelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale süreci yürütülecek olan tesisteki dokuma atölyesini ziyaret eden Tugay, geleneksel üretim araçları hakkında bilgi aldı. Program kapsamında ilçeye kazandırılacak sinema salonu projesini de yerinde gören Başkan, ardından Adaküre Köyü’ne geçerek kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti. Yağışlar nedeniyle bozulan yollarla ilgili şikayetleri dinleyen Tugay, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte asfaltlama çalışmalarının hızla başlayacağının müjdesini verdi.

Kiraz’da muhtarların talepleri dinlendi

Beydağ programının ardından Kiraz’a hareket eden Başkan Tugay, burada Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, meclis üyeleri ve muhtarlarla bir toplantı gerçekleştirdi. İlçenin ihtiyaçlarının masaya yatırıldığı görüşmede Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, "Başkanım, bizim önceliğimiz ve isteğimiz yol" diyerek ulaşım konusundaki destek talebini iletti. Tugay, iletilen tüm taleplerin planlama dahilinde yerine getirileceğini ifade etti.

Zeytinova’da coşkulu sahur buluşması

Günün son durağı ise Bayındır’ın Zeytinova Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sahur programında coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan Dr. Cemil Tugay, halka seslenerek belediyecilik anlayışını şu sözlerle özetledi:

“İzmir'in bin 296 mahallesi var, 4,5 milyon nüfusu var. Elimden geldiğince yetişmeye çalışıyorum. Her gittiğim yerde aynı duyguya kapılıyorum. Sanki yıllardır yan yanaymışız, birbirimizi sürekli görüyormuşuz, akrabaymışız gibi hissediyorum. Bu, bizim için büyük bir onur, manevi güç veren özel bir şey. Sizlere ve bizi seçen, bu görevi veren herkese çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin güveninize layık olmak için, kendime de, konuştuğum herkese de tekrar tekrar aynı sözü veriyorum. Bilin ki, bizim gecemiz de, gündüzümüz de, her nefes alışımız da tamamen bize verdiğiniz o görev ve o görev çerçevesinde yapmaya çalıştığımız işlerle ilgili. Ne zaman İzmir'den biraz uzaklaşsam aklım hep burada, buradaki işlerde. Makam, mevki hiçbir şey umrumda değil. Ben biliyorum ki, bizler bu dünyada her insan gibi geçici olarak yaşayan ve bu görevleri de geçici olarak yapan insanlarız. Allah bizleri, bize güvenen kimseye karşı mahçup etmesin.”

“Sözüm sözdür, yapacağım”

Ekonomik zorluklara rağmen halkın refahı için çözüm üretmeye odaklandıklarını belirten Tugay, yönetimde katılımcılığın önemine vurgu yaparak şunları ekledi: “Her gittiğimiz yerde, ne yapsak da insanlar biraz olsun nefes alabilse diye konuşuyoruz. Zor ve meşakkatli zamanlar, ancak doğru şekilde iletişim kurarsak, siz bize ne yapmamız gerektiğini, doğrusunu söylerseniz, biz de ona göre yolumuzu belirleriz ve ilerleriz. Ben kimsenin üstünde değilim. Bunu bilin. Sizinle komşu, arkadaş gibi aynı seviyedeyim. Eğer iyi işler yapabilirsek, varlığımızın bir anlamı vardır. Gücümüzün yettiğince, aklımızın erdiğince çalışmaya devam edeceğiz. Yapmamızı istediğiniz ne varsa, sözüm sözdür, yapacağım.”

Ev sahibi sıfatıyla söz alan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu ise birlikteliğin önemine değinerek, “Amaç burada yemek yemek değil, bu mübarek ayda birlikte olmak, soframızdaki nimetleri paylaşmak” ifadelerini kullandı.