Son Mühür / Osman Günden - Bornova Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası vesilesiyle ilçedeki eğitim kurumlarında kapsamlı bir bilgilendirme seferberliği başlattı. "Temel Afet Bilinci" başlığı altında düzenlenen eğitimlerde, öğrencilere olası bir afet öncesinde alınacak tedbirler, sarsıntı anındaki doğru refleksler ve olay sonrasında izlenecek hayati adımlar detaylı bir şekilde aktarıldı.

Belediye bünyesindeki Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü koordinesinde yürütülen bu anlamlı çalışma; İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü, Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, Gülsefa Kapancıoğlu Anadolu Lisesi ve Kent Koleji gibi farklı okullarda hayat buldu. Uzman eğitimciler, program dahilinde toplam bin öğrenciye ulaşarak afet farkındalığı konusunda rehberlik etti.

Riskleri en aza indiriyor

İzmir Özel Türk Koleji Bornova Kampüsü’ndeki oturumda bizzat sunum yapan Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürü Sinan Can Öziçer, hazırlıklı olmanın riskleri en aza indirdiğini vurguladı. Öziçer, teorik bilgilerin yanı sıra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak afet yönetiminin inceliklerini paylaştı.

“Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız”

Eğitim sürecine bizzat katılarak öğrencilerle aynı sıraları paylaşan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, afetlere karşı dirençli bir toplum inşa etmenin önemine değindi. Başkan Eşki, “Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Afetlere dirençli bir kent oluşturmanın yolu bilinçli bireyler yetiştirmekten geçiyor. Çocuklarımızın afet öncesinde nasıl hazırlık yapmaları gerektiğini, afet anında doğru davranışları ve sonrasında neler yapılması gerektiğini öğrenmeleri çok önemli. Bu eğitimlerle Bornova’da afet bilincini küçük yaşlardan itibaren güçlendirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.