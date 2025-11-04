Son Mühür- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 8 Temmuz’da eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararını yeniden gündeme aldı. Mahkeme, Türkiye Adalet Bakanlığı’nın yaptığı itirazı değerlendirdi.

ADALET BAKANLIĞI’NIN İTİRAZI REDDEDİLDİ

AİHM Paneli, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında daha önce verilen hak ihlali kararına ilişkin Adalet Bakanlığı’nın itirazını reddetti. Bu kararla birlikte, AİHM’in Temmuz ayında verdiği hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

İZMİR BAROSU’NDAN HÜKÛMETE ÇAĞRI

Kararın ardından İzmir Barosu bir açıklama yayımladı. Açıklamada, hukuk devletinin temel ilkelerine vurgu yapılarak, Türkiye’nin AİHM kararlarına uyması gerektiği ifade edildi. Baro, mahkeme kararlarının uygulanmasının hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler açısından zorunlu olduğunu belirterek hükûmete çağrıda bulundu.

Yapılan açıklama şu şekilde;

“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkında verdiği ikinci ihlal ve tahliye kararına karşı Adalet Bakanlığının yaptığı itirazı reddetmiş, böylelikle AİHM’nin Demirtaş'a yönelik hak ihlali ve tahliye kararı kesinleşmiştir. Demirtaş'ın 2016 yılından beri süren tutukluluğunun tedbir olmaktan çıkıp cezalandırma aracına dönüştüğü AİHM kararıyla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Ne yazık ki Anayasa'nın ve yasaların yok sayılması, insan haklarının sistematik şekilde ihlali bizi hukuk devleti olmaktan uzaklaştırmıştır. Tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmeler gereği, hukuka aykırı tutuklama kararının kaldırılması ve Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerekmektedir. Bu kararın uygulanması gerek insan haklarının korunması gerekse Türkiye'nin hukuk devleti olabilmesi açısından önemli bir adım olacaktır.İzmir Barosu olarak hukukun üstünlüğü için mücadelemize devam edeceğimizi belirterek hukuk devleti olma çağrımızı tüm kamuoyuyla paylaşıyoruz.”