Sabah saatlerinde Marmaris Limanı’nın büyük iskelesine yanaşan Malta bayraklı kruvaziyer, görkemli görüntüsüyle dikkat çekti. 335 metre uzunluğundaki gemide 2 bin 684 yolcu ile 1319 mürettebat yer aldı.

Turistler çarşı ve Kaleiçi’ne akın etti

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı’nı gezdi. Yolcular ayrıca ilçedeki tarihi yapıları ve doğal güzellikleri de ziyaret ederek alışveriş yaptı.

Kruvaziyer gemisinin akşam saatlerinde Marmaris’ten ayrılarak Bodrum Limanı’na hareket edeceği öğrenildi. İlçede esnafın yüzünü güldüren kruvaziyer turizminin, yaz sezonunun son günlerinde bölgeye hareketlilik kattığı belirtildi.