Son Mühür- İnce, YÖK’ün açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“YÖK seni unuttum sanma. ‘Bazı sosyal medya hesaplarında yapılan açıklama’ diyerek adımı anmadan dezenformasyon yaptığım iddiasında bulunmuşsun. ‘YKS kontenjanı yabancılar için kullanılmıyor’ diyerek aklımızla alay ediyorsun. Halbuki yabancıya açtığınız her kontenjan Türk öğrencinin oturacağı sırayı çalarak yabancıya vermektir. Keşke tek kontenjan olsa Türklerle yabancılar aynı sınava girse. Yaptığınız kepazeliği örtemeyeceksiniz.”

“Türk öğrencinin hakkı elinden alınıyor”

CHP’li isim, devlet üniversitelerinin Türk öğrencilere öncelik tanıması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bu gariban milletin parasıyla yapılan üniversitelerde Türk öğrencilere verilmesi gereken sıraları ‘uluslararası öğrenci’ adı altında üçüncü dünya ülkelerinden gelen en geri sıralardaki öğrencilere peşkeş çekiyorsunuz. Çünkü Türk gencinden korkuyorsunuz, hele üniversitelisinden iki kere korkuyorsunuz.”

İnce’nin YÖK’e yönelttiği 9 soru

-Muharrem İnce, X hesabından yaptığı paylaşımda YÖK’e şu soruları yöneltti:

-Üniversitelerimizde kayıtlı kaç yabancı öğrenci var?

-Bu öğrencilerin ülke ülke dağılımı nedir?

-Türk öğrencilere ve yabancı öğrencilere ayrılan bölüm bazında toplam kontenjan 2024 yılında neydi, 2025 yılında ne oldu?

-1 milyon yabancı öğrenci hedefiniz için önümüzdeki yıllarda Türk öğrencilerin kontenjanından kaç eksilteceksiniz?

-Neden yabancı öğrenciler Türk öğrencilerle aynı koşullarda değil, daha basit sınavlarla kabul ediliyor?

-Vatandaşlıktan çıkarak “yabancı öğrenci” statüsüyle basit sınavlara giren Türk öğrenci sayısı kaç?

-Dünyanın hangi ülkesi kendi vatandaşına zor, yabancılara kolay sınav uygulamaktadır?

-Bu şekilde alınan ve devlet desteğiyle okutulan öğrencilerin Türkiye’ye katkısına dair etki analizi raporunuz var mı?

Yıllarca çalışarak dünyanın en zor sınavına hazırlanan milyonlarca Türk gencinin ahları ve öfkeleri sizi tedirgin etmiyor mu?

“Dezenformasyonu Kim Yapıyor?”

İnce, açıklamasının sonunda YÖK’e çağrısını şu sözlerle yineledi:

“Bazı sosyal medya hesabı olarak bu sorulara cevap bekliyorum. Bakalım dezenformasyonu, manipülasyonu kim yapıyor?”