Son Mühür/ Beste Temel - Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, zihinsel engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata katılımını hedefleyen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Uluslararası IDEA-VET Projesi kapsamında mutfak eğitimi alan gençler, eğitim sürecini tamamlamalarının ardından hazırladıkları ürünleri davetlilere sundu.

Mutfak becerileriyle iş hayatına hazırlık

İtalya Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında geliştirilen “Mutfak Becerileri Modülü” ile özel bireylerin iş yaşamına hazırlanması amaçlandı. Eğitim alan gençler, gerçek mutfak ortamında edindikleri bilgi ve becerileri uygulamalı olarak sergiledi.

10 gence istihdam desteği

Etkinliğe belediye yöneticileri, kaymakamlık temsilcileri ve projeye istihdam desteği sağlayan özel sektör yetkilileri katıldı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan 10 gence, proje kapsamında istihdam sağlanacağı bildirildi. Gençlerin sergilediği özgüven ve profesyonel yaklaşım katılımcılardan takdir aldı.

Plaket ve teşekkür belgeleri

Program sonunda projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür plaketi ve belgeleri takdim edildi. Eğitimin gerçekleşmesine katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür edildi. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, gençlerin kazandığı mesleki becerilerin sosyal ve ekonomik hayatta güçlü bir şekilde yer alabileceklerini ortaya koyduğunu ifade etti. Projenin istihdamla sonuçlanmasının yerel yönetim ve özel sektör iş birliğinin önemli bir örneği olduğunu vurguladı.

Teşekkür mesajı

Dernek Başkanı Tülin Topuzoğlu ise projeye destek sunan tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu tür çalışmaların özel bireylerin yaşamında kalıcı fark yarattığını dile getirdi.