Kristoffer Vassbakk Ajer, 17 Nisan 1998 tarihinde Norveç'in başkenti Oslo'da dünyaya geldi. Şu an 27 yaşında olan Norveçli futbolcu, 1.98 metrelik boyuyla savunmanın en etkili isimleri arasında gösteriliyor. Asıl mevkisi stoper olan Ajer, gerektiğinde sağ bek ve ön libero pozisyonlarında da forma giyebilen çok yönlü bir savunma oyuncusu.

Futbol kariyerinin başlangıcı

Kristoffer Ajer'in profesyonel futbol yolculuğu, ailesinin Kristiansand kentine taşınmasının ardından başladı. 2014 yılında Norveç ekibi Start'a transfer olan genç savunmacı, burada kısa sürede dikkat çeken bir performans sergiledi. Henüz 16 yaşındayken A takım seviyesinde forma giymeye başlayan Ajer, olgun futbol anlayışı ve liderlik özellikleriyle teknik ekibin güvenini kazandı.

16 yaşında tarih yazdı

Ajer, 7 Nisan 2014 tarihinde Lillestrøm ile oynanan ve 1-1 sona eren Eliteserien karşılaşmasında sahaya kaptan olarak çıktı. Bu maçla birlikte Eliteserien tarihinde kaptanlık yapan en genç futbolcu unvanını elde etti. Sadece 16 yaşında bu rekoru kıran Ajer, liderlik özelliklerini çok erken yaşta ortaya koyduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Celtic macerası

Start'taki başarılı performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Ocak 2016'da İskoçya'nın köklü kulübü Celtic'in davetiyle bir haftalık deneme antrenmanlarına katılan Ajer, teknik ekibin beğenisini kazandı. 17 Şubat 2016 tarihinde Celtic ile dört yıllık sözleşme imzalayan Norveçli savunmacı, Haziran 2016'da resmi olarak kulübe katıldı. Celtic formasıyla İskoçya Premiership'te birçok şampiyonluk yaşayan Ajer, Avrupa kupalarında da önemli tecrübeler edindi.

Premier Lig'e adım attı

Celtic'te geçirdiği başarılı yılların ardından 2021 yazında Premier Lig ekibi Brentford'a transfer olan Kristoffer Ajer, İngiltere'nin en üst düzey liginde mücadele etmeye başladı. Brentford'da savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Norveçli futbolcu, sert savunması, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma becerisiyle taraftarların sevgisini kazandı. Ajer, Premier Lig'in fiziksel ve tempolu yapısına hızla adapte olarak takımının en güvenilir savunmacıları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.