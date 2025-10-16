Altındaki yükseliş hız kesmeden devam ederken, kripto para piyasası da yakından takip edilmeye devam ediyor. Son 30 dakika içerisinde kripto para piyasasında yaşananlar ise, yatırımcılar tarafından yakından takip edildi. Son 30 dakika içerisinde, kripto piyasasından 450.000.000 dolar kaybedildi. Bu durum yatırımcıları tedirgin ederken, piyasa verileri ve analizler, bu rakamın “kaldıraçlı işlemler” kaynaklı tasfiyelerden kaynaklanabileceğini gösterdi.

Anlık çöküntü: 450 milyon dolarlık pozisyon temizlendi

Kripto analiz platformlarının verilerine göre, piyasa düşüşüyle birlikte son 30 dakikada ~450 milyon dolarlık long pozisyon tasfiye edildi. Bitcoin ve diğer majör kripto paralar da satış baskısına direnemeyip değer kaybetti.