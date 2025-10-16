Altın rekorlara doymak bilmiyor. Ons altının fiyatı tüm zamanların rekorunu kırmış oldu. ABD-Çin ticaret gerilimi ve FED’in faiz indirimi beklentileri, altının rekorunu pekiştirmesini sağladı.

Dün de rekor kırmıştı: Bugün ise rekor üstüne rekor geldi!

Dün ons altın fiyatı 4 bin 100 doları aşarak rekorunu kırmıştı. Ancak altının rekoru bununla sınırlı kalmadı. Ons altın fiyatı bugün de 4 bin 189 doları aşarak rekor tazelerken, yeni bir rekor daha geldi. Ons altın fiyatı 4270 doları aşarak tüm zamanların en büyük rekorunu kırmış oldu.

Güncel altın fiyatları şu şekilde:

- Gram Altın: 5746 TL

- Çeyrek Altın: 9857 TL

- Yarım Altın: 19714 TL