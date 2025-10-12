Son Mühür- Yeni kanun teklifiyle birlikte, trafikte kural tanımayan sürücülere yönelik cezalar katlanıyor. Alkollü araç kullanmak, kırmızı ışıkta geçmek, yüksek sesle müzik dinlemek veya ambulansa yol vermemek gibi ihlallere rekor düzeyde para cezaları getiriliyor. Düzenleme bu yıl içinde yasalaşırsa, yıl sonundaki yeniden değerleme oranıyla birlikte cezalar en az yüzde 25 oranında artacak.

Drift atana rekor ceza

Yeni düzenlemeye göre, aracıyla drift yapan sürücülere 140 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetleri 60 gün süreyle iptal edilecek ve araçları trafikten men edilecek. Beş yıl içinde ikinci kez aynı suçu işleyen sürücülerin ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Ters yöne girene 90 bin liraya kadar ceza

Yerleşim yerlerinde makas atmanın cezası 90 bin TL olacak ve sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle alınacak. Tek yönlü yolda ters yönde gitmenin cezası 10 bin TL, bölünmüş yolda ters yöne girmenin cezası 20 bin TL, şehir dışı otoyollarda ters yönde gitmenin cezası ise 90 bin TL olarak belirlendi. Bu ihlallerde sürücünün ehliyeti 60 gün süreyle iptal edilecek.

Konvoyla yol kapatmanın bedeli ağırlaşacak

Düğün veya benzeri etkinliklerde konvoy oluşturarak yolları kapatan sürücüler 90 bin TL para cezası ödeyecek ve 60 gün ehliyetlerine el konulacak. Köprü, tünel veya viyadük gibi kritik alanlarda yol kapatma halinde ceza 180 bin TL’ye kadar çıkacak. Ayrıca bu sürücüler 120 gün ehliyetsiz kalacak ve araçları trafikten men edilecek.

Ambulansa yol vermeyene 46 bin TL ceza

Geçiş üstünlüğü bulunan ambulans, itfaiye veya polis araçlarına yol vermeyen sürücülere 46 bin TL para cezası kesilecek. Bu kişiler ayrıca 30 gün süreyle trafikten men edilecek ve ehliyetleri iptal edilecek. Yeni düzenlemeye göre, beş yıl içinde iki kez aynı ihlali yapanların ehliyetleri tamamen iptal edilecek.

Cep telefonuyla konuşana art arda cezalar

Araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere ilk tespitte 5 bin TL ceza uygulanacak. İhlalin tekrarı halinde ceza 10 bin TL’ye çıkacak. Üçüncü kez aynı ihlali yapan sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulacak.

Kırmızı ışık ihlalinde ehliyet gidiyor

Yeni düzenlemeye göre, bir yıl içinde üç kez kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle alınacak. Dördüncü ihlalde 60, beşinci ihlalde 90 gün ehliyete el konulacak. Aynı sürücü altıncı kez kırmızı ışıkta geçerse ehliyeti tamamen iptal edilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası katlandı

Geçen yıl 18 bin 452 TL olan alkollü araç kullanma cezası, yeni düzenlemeyle 25 bin TL’ye yükseliyor.

İlk ihlalde 6 ay, ikinci ihlalde 2 yıl, üçüncü ihlalde ise 5 yıl ehliyete el konulacak.

İkinci kez alkollü araç kullanmanın cezası 50 bin TL, üçüncü kez yakalanmanın cezası ise 150 bin TL olarak belirlendi.

Alkol testinden kaçan 150 bin TL ödeyecek

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücülere 150 bin TL para cezası kesilecek. Ayrıca bu kişilerin ehliyetlerine 5 yıl süreyle el konulacak. Önceki düzenlemede bu süre 2 yıldı.

Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlar için de 150 bin TL para cezası ve süresiz ehliyet iptali uygulanacak.

Gürültü kirliliğine de ceza

Araç içinde yüksek sesli müzik dinleyen sürücülere 3 bin TL para cezası kesilecek.

Mevzuata aykırı ses sistemi taktıranlara 21 bin TL para cezası uygulanacak ve araçları 30 gün trafikten men edilecek. Ayrıca sökülmesi gereken ses sistemleri, denetim ekiplerince araçlardan çıkarılacak.

Yeni trafik düzenlemesinin bu yıl yasalaşması halinde cezalar, yıl sonunda açıklanacak yeniden değerleme oranı doğrultusunda artırılacak. Böylece, trafikte kural tanımayan sürücülere uygulanan yaptırımlar hem maddi hem idari olarak daha caydırıcı hale gelecek.