Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,43 değer kaybederek 10.898,70 puandan tamamlamıştı.

Endeks Aralık ayının ilk işlem gününe 0.01 düşüşle 10.898 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.700 puanın destek, 11.000 ve 11.100 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar karışık...



Küresel piyasalar, ABD ve Japonya'dan gelebilecek faiz artırımı kararlarını bekliyor. ABD Merkez Bankasına (Fed) ilişkin faiz indirim beklentilerinin gücünü korumasına karşın, Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin artmasıyla haftaya karışık seyirle başladı.

Asya borsalarında Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kaybederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Bitcoin, altın ve petrolde tablo nasıl?



Altının onsu yüzde 0,1 artışla 4 bin 234 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 63,4 dolarda seyrediyor.

Yeniden düşüş trendine giren Bitcoin 90 bin doların altına gerileyerek 86.081 dolardan işlem görüyor.

