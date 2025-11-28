Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna savaşıyla ilgili yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yerel basına konuşan Peskov, Moskova’nın şu aşamada müzakere trafiğini yalnızca ABD ile sürdürdüğünü belirtti.

Peskov, görüşmelerde ana belirleyicinin ABD Başkanı Donald Trump’ın barış girişimleri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Ukrayna konusundaki müzakereleri sadece ABD ile yürütüyoruz. Sonuçta asıl mesele ABD Başkanı Donald Trump’ın barış gücü ve şu anda ortaklarının yürüttüğü çabalardır. Biz de özellikle bu temaslara hazırlık yapıyoruz.”

Avrupa Parlamentosu’nun girişimleri gündemde değil

Peskov, Avrupa Parlamentosu’nun diğer Avrupa devletlerini de müzakere sürecine dahil etme çabalarına da değindi. Kremlin Sözcüsü, Avrupa’nın arabuluculuk girişimlerine kapıyı kapatarak şu ifadeyi kullandı:

“AP’nin Avrupalı ülkeleri masaya çekme girişimleri şu anda kesinlikle dikkate alınamaz.”

Moskova, müzakere zemininin ABD üzerinden ilerlemesini istiyor

Peskov’un açıklamaları, Rusya’nın savaşın diplomatik çözümünde önceliği Washington ile yürütülecek ikili iletişime verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Kremlin, Avrupa’nın sürece dahil edilmesini ise uygun görmediğini açıkça belirtti.