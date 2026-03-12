Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Bornova Belediyesi, okul öncesi eğitimde fark yaratan projelerine bir yenisini daha ekleyerek minik çocukları doğanın eşsiz dünyasıyla buluşturdu. Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri tarafından organize edilen “Sınıfımız Orman, Oyunumuz Doğa” isimli atölye çalışması, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nın yeşil dokusu içinde gerçekleştirildi. Dört duvar arasından çıkarak açık havada eğitim görme şansı yakalayan çocuklar, uzman eğitmenlerin rehberliğinde doğayı keşfetmenin heyecanını yaşarken, çevre bilincini oyunlarla pekiştirme fırsatı buldu.

Doğal materyallerle yaratıcı keşif yolculuğu

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nın doğal atmosferinde düzenlenen bu özel atölyede, alışılmış eğitim materyallerinin yerini yapraklar, taşlar ve salyangoz kabukları aldı. Çocuklar, çevrelerinden topladıkları bu organik malzemelerle sanatsal ve eğitici çalışmalar yaparak hayal güçlerini sergiledi. Etkinlik boyunca sadece el becerilerini geliştirmekle kalmayan minikler, aynı zamanda açık havada kitap okuyarak doğaya dair merak ettikleri sorulara yanıt aradı. Uzman eğitmenler eşliğinde yürütülen bu süreçte, her bir ağaç gölgesi adeta bir dersliğe, her bir toprak parçası ise bir deney alanına dönüştü.

Ebeveynlerden Bornova Belediyesi’ne tam not

Çocuklarının doğayla doğrudan temas kurmasından büyük memnuniyet duyan anneler, etkinliğe bizzat katılarak bu neşeli ana tanıklık etti. Belediye tarafından sunulan bu tür ücretsiz eğitim hizmetlerinin, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimine katkı sağladığını belirten veliler, Bornova Belediyesi’ne teşekkürlerini sundu. Özellikle dijital dünyanın kuşatması altındaki günümüz çocukları için bu tür açık hava aktivitelerinin nefes aldırıcı bir etkisi olduğunu vurgulayan ebeveynler, aktivite merkezlerinin sunduğu güvenli ve eğitici ortamın önemine dikkat çekti.

Başkan Ömer Eşki: "Geleceğin çevreci nesillerini yetiştiriyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, çocukların erken yaşta ekosistemle güçlü bir bağ kurmasının yerel yönetim vizyonlarının bir parçası olduğunu ifade etti. Başkan Eşki, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, çocukların sadece güvenli bir alanda vakit geçirmelerini değil, aynı zamanda çevreye duyarlı, sorgulayan ve keşfeden bireyler olarak yetişmelerini hedeflediklerini dile getirdi. Bornova’nın çocuklarının doğayla iç içe büyümesini istediklerini belirten Eşki, Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezleri aracılığıyla bu tür vizyoner projelerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi.