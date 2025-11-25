Tüketici dernekleri, sadakat kartları ve kredi kartlarında biriken para puanların 31 Aralık tarihi itibarıyla geçerliliğini yitireceği yönündeki olası uygulamalara karşı tüketicileri acil olarak uyardı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanvekili İbrahim Güllü, yıl sonu yaklaşırken tüketicilerin hak kaybına uğramamaları için kart bakiyelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti.

Sadakat puanlarında yıl sonu sıfırlama tehlikesi

TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, yaptığı açıklamada, sadakat kartlarının (market, akaryakıt, giyim, ulaşım gibi birçok alanda kullanılan) temel amacının, firmaların müşterilerini teşvik etmek ve sadakati sağlamak olduğunu hatırlattı. Güllü, firmaların biriken para puanları yıl sonunda tek taraflı olarak sıfırlaması veya geçerliliğini sonlandırması uygulamalarının, yeterli bilgiye sahip olmayan tüketicileri mağdur ettiğini dile getirdi. Güllü, tüketicilerin hak kaybı yaşamamak için kartlarındaki devretmeyecek puanları yılın son gününü beklemeden kullanması tavsiyesinde bulundu.

Bilgilendirme yoksa puan silinemez

İbrahim Güllü, puanların silinmesi konusunda firmaların müşterilerini uyarma zorunluluğunun altını çizdi. Bazı firmaların kısa mesaj veya e-posta yoluyla uyarı yaptığını, ancak çoğunluğun bu bilgilendirmeyi ihmal ettiğini belirtti. Güllü'ye göre, hukuken önceden ilan edilmemiş, yani tüketici kampanyaya başlarken "şu tarihte kullanılmazsa haklar silinecektir" şeklinde açıkça bildirilmemişse, alınan tek taraflı silme kararları hukuki anlam ifade etmez.

Güllü, Borçlar Kanunu'na göre alacak haklarının 10 yıl boyunca geçerli olduğunu vurgulayarak, "Tüketicinin temel haklarından biri de bilgilendirme hakkıdır," dedi. Kampanyaya girilirken ve kart verilirken dahi tüketicinin bilgilendirilmiş olması durumunda bile, markaların silme işlemi yapabilmesi için makul bir süre öncesinden, açık ve anlaşılır bir biçimde tebliğ yapılması gerektiğini kaydetti. Makul bir süre öncesinden bilgilendirme yapılmadıysa, söz konusu para puanların silinmesi hukuka aykırıdır.

Hak arayışında başvuru yolları

TÜKONFED Başkanvekili Güllü, sadakat kartlarında biriken puanların tıpkı kredi kartlarındaki gibi tüketicinin kazanılmış hakkı olduğunu ve bu puanların silinmesinin hukuka aykırı olduğunu yineledi. Silinmeyen puanlar için tüketici lehine olan 10 yıllık hak düşürücü sürenin geçerli olduğunu hatırlattı.

Güllü, bilgilendirme yapılmadan silinen para puanlarının geri ödenmesi talebiyle, tüketicilerin yasal yollara başvurabileceğini açıkladı. Tüketiciler, 2025 yılı için belirlenen 149 bin TL'ye kadar olan miktarlar için herhangi bir ücret ödemeden tüketici hakem heyetlerine başvuru yapabilirler. Güllü, son olarak tüm kart sahiplerine yıl sonu yaklaşırken puanlarını unutmamaları ve kullanmaları yönünde tavsiyede bulundu.