Son Mühür- ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son günlerde verdiği faiz indirimi sinyalleri sonrası altın fiyatlarında hızlı bir artış yaşandı.Aralık ayında faizlerin düşürülme olasılığının yüzde 81’e yükselmesi, hem ons hem de gram altın fiyatlarını yukarı taşıdı.

Ons altın iki haftanın zirvesinde

Ons altın, ABD’den gelen açıklamaların ardından gece saatlerinde 4.156 dolar seviyesine çıkarak 14 Kasım’dan bu yana en yüksek değerini gördü. Sabah saatlerinde ise ons altın 4.145 dolardan işlem görüyor. Piyasalardaki yükseliş, yatırımcıların güvenli liman talebini artırdı.

Gram altında sert hareket

Ons altındaki yükseliş ve dolar/TL’deki sınırlı artış, gram altına da yansıdı. Sabah 08.16 itibarıyla gram altın 5.657 TL seviyesinde işlem görüyor. Önceki gün 5.500 TL’ye kadar gerileyen gram altın, bir günde 171 TL artış kaydetti. Kapalıçarşı’da ise gram altın 5.877 TL’den satılıyor.

Fed yetkililerinden güvercin mesajlar

Haftanın en dikkat çeken açıklaması, Fed Guvernörü Christopher Waller’dan geldi. Waller, işgücü piyasasının Aralık ayında çeyrek puanlık bir faiz indirimi için uygun olduğunu belirtti. Ancak sonraki adımların, hükümet kapanması nedeniyle geciken ekonomik verilere bağlı olacağını vurguladı. New York Fed Başkanı John Williams ise geçtiğimiz Cuma yaptığı açıklamada, ABD faizlerinin yakın dönemde düşebileceğine işaret etmişti.

Bu hafta kritik ABD verileri açıklanacak

Hükümet kapanması nedeniyle ertelenen kritik ABD ekonomik verilerinin bu hafta açıklanması bekleniyor. Perakende satışlar, işsizlik maaşı başvuruları ve üretici fiyatları verileri, Fed’in faiz kararlarını ve altın fiyatlarının yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Piyasa uzmanları, altındaki yükseliş trendinin bu veri akışı ve Fed yetkililerinin mesajlarına göre şekilleneceğini belirtiyor.