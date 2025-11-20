Son Mühür - Haziran 2023’te göreve başlayan yeni ekonomi yönetimi, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi.

Bu düzenlemeler arasında en dikkat çeken ise kredi kartlarına getirilen kısıtlamalardı. 2024’ün başlarında BDDK’nın bankalara ilettiği sözlü talimat doğrultusunda, kredi kartlarıyla yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde vade sayısı 12’den 3’e düşürülmüş ve kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25’i kadar nakit çekmesine izin verilmişti. Ayrıca nakit avans işlemlerinde tavan tutar 25 bin TL olarak belirlenmişti. Talep enflasyonunu sınırlamak amacıyla alınan bu önlemler, 2026 itibarıyla gevşetilmeye hazırlanıyor.

Limitler değişecek

Geçen süre zarfında TL’deki değer kaybına rağmen mevcut sınırların korunması, kartlı işlemlerde nakit avans kullanımının azalmasına yol açtı. Yeni yılda, kredi kartlarıyla yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vade, ilk etapta 6 aya, ilerleyen dönemde ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya çıkarılacak. Ayrıca kartlardan yapılacak nakit çekimlerinde belirlenen 25 bin TL’lik tavan, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden düzenlenecek. Sektör kaynakları, nakit tavanının 50 bin TL’ye yükseltilmesinin beklendiğini ifade ederken, daha düşük limitli kartlarda ise yüzde 25’lik çekim sınırının artırılabileceğine dikkat çekti.