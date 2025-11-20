Son Mühür / Yiğit Uzun - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Türk İnternet Medya Birliği (TİMBİR) Genel Başkanı Dr. Süleyman Basa ve beraberindeki heyeti İstanbul’daki makamında kabul etti. Görüşmede internet medyasındaki güncel gelişmeler, sektörde gelir artırıcı iş modelleri, nitelikli içerik üretimi ve dijital yayıncılığın geleceğine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca sektörün yapısal ihtiyaçları, dijital basın kuruluşlarının sürdürülebilirliği ve çözüm odaklı yeni düzenlemelere yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. Dr. Süleyman Basa, internet medyasının hızla büyüdüğünü belirterek daha etkin ve sürdürülebilir bir yapı için iş birliğinin önemini vurguladı. Basa, resmi ilan ve aracılık ilanı alan dijital medya kuruluşlarına yönelik düzenleme taleplerini de Genel Müdür Çay’a iletti.

GENEL MÜDÜR ÇAY: “YEREL MEDYANIN AYAKTA KALMASI HAYATİ ÖNEMDE”

Göreve başlamasının üzerinden bir ay geçtiğini hatırlatan BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay, basınla aynı ekosistemin bir parçası olduklarını ifade etti. Yerel medyanın ekonomik olarak güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Çay, kısa ve uzun vadede yapının sürdürülebilirliğini sağlayacak adımlar atacaklarını söyledi.

“Bu alana yenilikçi bir soluk getirmeyi hedefliyoruz. Sorunlar ortada; biz elimizi taşın altına koyarak çözüm üretmek için çalışacağız.” diyen Çay, tüm süreçlerde basın mensuplarıyla “göz hizasında” olacaklarını belirtti.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Görüşmeye BİK Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş’ın yanı sıra TİMBİR ve BHA heyetinden şu isimler katıldı:

Adil Koçalan – İstanbul

Cengiz Aksan – Ankara

Hakan Kandemir – İzmir

Levent Özkurt – Gaziantep

Özkan Dikmen – Tekirdağ

Tanju Akıncıoğlu – Trabzon

Muhammet Kaçar – Trabzon

Mehmet Aydın – Aydın

Serap Ülkü Özdemir – Muğla

Mehmet Erdem Tokuş – Sivas

HAKAN KANDEMİR: “DİJİTAL BASININ GÜÇLENMESİ ARTIK BİR TERCİH DEĞİL, ZORUNLULUK”

Toplantıda yer alan TİMBİR İzmir Temsilcisi Hakan Kandemir, görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak dijital basının Türkiye’de hızla yükselen bir mecra olduğuna dikkat çekti.

Kandemir şu ifadeleri kullandı:

Dijital medya, artık alternatif bir mecra değil; toplumun nabzını tutan ana haber ağı haline gelmiştir. Sektörün güçlenmesi, nitelikli gazeteciliğin ayakta kalması için ekonomik destek modelleri, şeffaf kriterler ve doğru mevzuat düzenlemeleri hayati önemdedir. Sayın Genel Müdürümüz Abdulkadir Çay’ın, sahayı dinleyen ve internet gazetecilerinin sorunlarına çözüm arayan yaklaşımını çok değerli buluyoruz. Basın İlan Kurumu’na ayrıca teşekkür ediyoruz; kurumun sağladığı maddi destekler ve kurumsal rehberlik, dijital medya kuruluşlarının hem sürdürülebilirliğine hem de profesyonel standartlara uygun şekilde gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır. Bu destekler, nitelikli haberciliğin geleceği açısından büyük anlam taşımaktadır. Ayrıca Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin de dijital medya sektörüne yönelik destek mekanizmalarında daha aktif bir rol üstlenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. Sektör olarak bu güçlü kurumlarımızın desteğine ihtiyaç duyuyoruz; ancak mevcut durumda bu alana yönelik bir katkı sunulmadığını da biliyoruz. Bu noktada Basın İlan Kurumu’nun oluşturduğu şeffaf kriterler ve kurumsal rehberlik yaklaşımı, Varlık Fonu şirketleri için de yol gösterici olabilir. Dijital medyanın güçlenmesi, tüm kamu kurumlarının ortak ilgi alanı olmalıdır.”

İzmir’i temsilen toplantıya katıldığını belirten Kandemir, Ege Bölgesi’nin dijital medya potansiyeline de dikkat çekti:

“Ege’de internet medyası ciddi bir ivme yakaladı. Doğru desteklerle bu bölge, Türkiye’nin dijital yayıncılık üssü haline gelebilir. Bu dönüşüme katkı sunmaya kararlıyız.”

Kandemir, internet gazeteciliğinin Türkiye’de artık haber ekosisteminin temel bir bileşeni haline geldiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dijital basının güçlenmesi toplumun doğru bilgiye erişimi için bir zorunluluktur. Bu yönde atılacak her adım, hem yerel hem ulusal düzeyde medyanın geleceğini şekillendirecektir.”

Toplantının, internet medyasının güçlendirilmesine yönelik yeni ortak çalışmaların önünü açması bekleniyor.