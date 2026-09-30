Özellikle Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) açtığı 57 kişilik yeni işçi alımı duyurusu büyük heyecan yaratırken, adaylar internette İŞKUR personel alımı başladı mı, TTK işçi alımı başvuru şartları neler ve e-Şube açık iş ilanı ekranı nasıl sorgulanır gibi soruların yanıtlarını hızla arıyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) e-Şube platformu üzerinden binlerce kişiye devlet kapısında iş imkanı sunan kamu ilanları listesini erişime açtı. Temizlik görevlisinden büro personeline, güvenlik görevlisinden teknik kadrolara kadar oldukça geniş bir yelpazede yayımlanan bu ilanlar, iş arayan vatandaşlar için büyük bir umut kapısı oldu. Birçok devlet kadrosunda KPSS şartının aranmaması başvurulara olan ilgiyi rekor seviyeye taşıdı. Bu ilan trafiği arasında en çok dikkat çekenlerden biri de Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun (TTK) duyurduğu daimi işçi alımı oldu. Binlerce kişi arama motorlarında İŞKUR kamu iş ilanları listesi, KPSS'siz personel alımı başvuru ekranı ve TTK 57 işçi alımı hangi tarihlerde yapılacak sorgularına yöneldi. Devlet güvencesiyle çalışmak isteyen adayların başvuru işlemlerini nasıl yapacağı ve kurumların hangi şartları istediği büyük bir merak konusu haline geldi.

İŞKUR KAMU PERSONEL ALIMI BAŞLADI MI, AÇIK İŞ İLANI EKRANINA NASIL GİRİLİR?

Kamu kurum ve kuruluşları, personel eksiklerini kapatmak amacıyla İŞKUR e-Şube sistemi üzerinden peş peşe yeni ilanlar yayımlıyor. Daimi ve geçici statüde işe alınacak personeller; destek hizmetleri, şoförlük, temizlik ve büro yönetimi gibi birçok farklı alanda görev alacak. İlköğretimden lisans mezuniyetine kadar her eğitim seviyesine uygun pozisyonların yer aldığı bu sisteme, vatandaşlar e-Devlet şifreleri veya T.C. kimlik numaraları ile çok rahat bir şekilde giriş yapabiliyor. Adaylar "Kamu İlanları" sekmesine tıkladıktan sonra yaşamak istedikleri ili ve hedefledikleri meslek grubunu seçerek açık iş ilanlarını anında listeliyor. Şartlarını taşıdığınız bir ilana, son başvuru tarihini kaçırmadan saniyeler içinde elektronik ortamda başvuru yapabiliyorsunuz.

TTK 57 İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Zonguldak bölgesinde istihdamı artıracak oldukça önemli bir adım atıldı. 2026 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı kapsamında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), yerüstü işyerlerinde görevlendirmek üzere 57 daimi işçi alacağını kamuoyuna duyurdu. Zonguldak İŞKUR Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülecek olan bu büyük alım için başvuru ekranı 5 Ekim 2026 tarihinde açılıyor. İş arayan vatandaşlar başvurularını en geç 9 Ekim 2026 tarihine kadar sisteme girmek zorunda. İlana başvuran ve şartları sağlayan adaylar arasından kimlerin asil listeye gireceği ise 20 Ekim 2026 tarihinde düzenlenecek elektronik kura çekimi ile belirlenecek.

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bu zorlu ve bir o kadar da cazip işe alım sürecine dahil olmak isteyen adayların belirlenen tüm kriterleri harfiyen yerine getirmesi isteniyor. TTK'nın yayımladığı kurallara göre adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve Zonguldak il sınırları içinde yaşaması şart. Yaş konusu da ilan metninde oldukça net bir şekilde çizildi; adayların başvurunun bittiği son gün itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olması, başvurunun başladığı ilk gün itibarıyla ise 32 yaşından gün almamış olması gerekiyor. Tüm bu şartların yanı sıra, kadrolar için talep edilen eğitim diplomasına ve geçerliliği halen devam eden mesleki belgelere sahip olmak da başvuru onayında hayati bir rol oynuyor.