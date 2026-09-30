Öğretmen Seyran Coşkun, Samandağ'daki Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi'nde ders veriyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Coşkun, okulunda sevilen ve sayılan bir eğitimciydi.

Acı haber kısa sürede yayıldı. Genç öğretmen, ailesi ve yakınlarının katıldığı törenle Samandağ'a bağlı Tomruksuyu Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Seyran Coşkun neden öldü?

Seyran Coşkun, lösemi hastalığının nüksetmesi sonucu hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 yıl önce kan kanseri teşhisi konulan öğretmen, o günden bu yana tedavisini sürdürüyordu. Kemik iliğinde başlayan lösemi, tedaviye olumlu yanıt verse bile bazı hastalarda aylar sonra yeniden alevlenebiliyor.

Hastalık son günlerde yeniden baş gösterdi. Durumu ağırlaşan Coşkun, Adana'da tedavi altına alındığı hastanede yaşam savaşını kaybetti ve geride derin bir acı bıraktı.

Okulunun sevilen beden eğitimi öğretmeni

Coşkun, güler yüzü, enerjisi ve insanları bir araya getiren kişiliğiyle tanınıyordu. Öğrencileriyle arasına mesafe koymayan, onlarla sıcak ve samimi bir bağ kuran bir öğretmendi.

Bilgi Ayrıntı Yaşı 43 Branşı Beden eğitimi Görev yeri Karaçay Bedii Sabuncu Anadolu Lisesi, Samandağ Medeni durumu Evli, 2 çocuk annesi Hastalığı Lösemi Defnedildiği yer Tomruksuyu Mahallesi, Samandağ

Beden eğitimi branşı, öğretmenle öğrenci arasındaki bağın en güçlü kurulduğu derslerden biri. Sınıf duvarlarının dışında, spor salonunda ve okul bahçesinde geçen dersler, Coşkun'un öğrencileriyle kurduğu yakınlığı besleyen en önemli zemindi.

Tomruksuyu'nda toprağa verildi

Cenaze töreninde ailesi ve yakınları, bu zorlu yolculuğun son durağında da Coşkun'un yanındaydı. Genç öğretmen, sevdiklerinin gözyaşları eşliğinde Tomruksuyu Mahallesi'nde defnedildi.

Geride bıraktığı boşluk büyük. 2 çocuğunu annesiz, öğrencilerini ise sevdikleri öğretmenlerinden yoksun bırakan Coşkun, Karaçay'daki okulunda uzun süre anılacak.