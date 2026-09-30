Son Mühür - Sosyal medya ünlüsü Dilan Polat hakkında yürütülen hukuki süreçlere bir yenisi daha eklendi. Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Polat, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildi.

2023’teki dev operasyon ve 9,5 aylık cezaevi süreci

Dilan Polat, ilk olarak Kasım 2023'te eşi Engin Polat ve aile bireyleriyle birlikte yürütülen mali suçlar soruşturmasıyla gündeme gelmişti. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve yasa dışı bahis suçlamalarıyla 24 kişi gözaltına alınmıştı. MASAK raporlarında aile şirketlerine sahte fatura yöntemiyle 200 milyon liralık usulsüz para girişi yapıldığı tespit edilmiş, 27 şirkete kayyum atanmıştı.

Soruşturma kapsamında aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da bulunduğu 16 kişi tutuklanmıştı. Yaklaşık 9,5 ay cezaevinde kalan Dilan Polat, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değerlendirmesi sonucu yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla 19 Ağustos 2024’te tahliye edilmişti.

Tahliye sonrası bir kez daha adliyelik olmuştu

Polat, tahliyesinden yaklaşık iki ay sonra, 21 Ekim 2024’te bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle kardeşi Sıla Doğu ile birlikte "hayasızca hareketler" suçlamasıyla tekrar gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Son yaşanan gelişmeyle birlikte Polat, "Cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla bir kez daha adli makamların karşısına çıkarıldı.