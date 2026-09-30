BTSO seçimleri takvimi bu yıl iki güçlü adayın kozlarını paylaştığı çetin bir yarışa sahne oluyor. 2013'ten bu yana odanın dümeninde oturan İbrahim Burkay yeniden aday olurken, karşısında Özer Matlı liderliğindeki değişim cephesi var.

Sandık tek değil. Her meslek grubu için ayrı oy pusulası hazırlanacak ve oylama gizli yapılacak.

BTSO seçimleri hangi tarihte yapılacak?

BTSO seçimleri 1 Ekim ve 8 Ekim olmak üzere 2 aşamada yapılacak. İlk gün 70 meslek grubunda 388 meslek komitesi üyesi ile 159 meclis üyesi seçilecek.

İkinci turda sandığa üyelerin tamamı değil, ilk aşamada belirlenen meclis gidecek. 8 Ekim'de yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri seçilecek.

İki aşamalı seçim takvimi

Süreç, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu çerçevesinde yürüyor. Seçmen listeleri 8 Eylül'de askıya çıktı, itirazlar 10 Eylül'de tamamlandı.

Tarih Aşama Ayrıntı 8 - 10 Eylül Seçmen listeleri Askı ve itiraz süreci 1 Ekim Perşembe Meslek komitesi ve meclis seçimi 09.00 - 17.00, Fuar Merkezi 8 Ekim Perşembe Yönetim kurulu ve başkan seçimi Meclis üyeleri oy kullanacak

2022'deki seçimde 70 komitede 12 binden fazla üye oy kullandı. Asıl kritik nokta meclisin dengesi. 1 Ekim'de oluşacak 159 kişilik tablo, 8 Ekim'de başkanlık koltuğuna kimin oturacağını doğrudan belirleyecek.

Burkay ile Matlı arasında kıyasıya yarış

Mevcut başkan Burkay, süreklilik vurgusu yaparak GUHEM, BUTEKOM, TEKNOSAB, Model Fabrika ve Elektrikli Araç Merkezi gibi tamamlanan projeleri seçmene hatırlatıyor.

Matlı ise yeni bir yönetim anlayışı vaat ediyor. Tüm hizmetleri tek çatıda toplayacak "BTSO ONE" modelini, üye aidatlarında indirimi ve ücretsiz belge ile danışmanlık hizmetini seçim kampanyasının merkezine yerleştirdi.