İbrahim Ömer Gönül ifadesi, yüz binlerce yatırımcının merakla takip ettiği dosyada yeni bir perde açtı. Gönül, 2022 ile 2026 arasında SPK'nın dümenindeydi ve şu an Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) başında bulunuyor.

Şüpheli sıfatı bir suçlama anlamına gelmiyor. Gönül hakkında savcılığın hangi eylemler üzerinden işlem yaptığı ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ankara'dan SPK koltuğuna uzanan kariyer

1973'te Ankara'da doğan Gönül, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Atılım Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans, siyasal ekonomi alanında da doktora yaptı.

Dönem Görev 2004 öncesi Şekerbank, sabit gelirli menkul kıymetler uzmanı 2004 SPK Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Sonraki yıllar SPK Personel Müdürlüğü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı 18 Nisan 2022 - 18 Nisan 2026 SPK Başkanı 8 Mayıs 2026'dan bu yana KGK Başkanı

Kurumun içinden yetişen Gönül, 4 yıllık başkanlık süresi dolunca görevi bıraktı. Birkaç hafta sonra da denetim standartlarını belirleyen KGK'nın başına atandı.

Fon soruşturmasında neler yaşanıyor?

Soruşturmanın merkezinde, SPK'nın 17 Eylül'de tasfiye kararı aldığı 131 fon var. Kurulun resmi verilerine göre bu fonlarda 455 bin 758 yatırımcının parası bulunuyor.

Başsavcılık, tasfiye öncesindeki son 3 aya odaklandı. Savcılar, temmuz, ağustos ve eylül aylarında fonlardan kimin, ne zaman ve ne kadar para çektiğini tek tek incelemek için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan tüm kayıtları istedi.

Gözler ifadenin içeriğinde

Dosyanın seyri, eski başkanın savcılığa vereceği yanıtlarla netlik kazanacak. Gönül'ün 4 yıl boyunca sermaye piyasasının baş denetçisi koltuğunda oturması, vereceği yanıtları dosyanın en kritik halkalarından biri haline getiriyor.

Yatırımcılar ise sabırsız. 455 bin kişi, hem soruşturmanın sonucunu hem de tasfiye sürecinde paralarının ne kadarını geri alabileceklerini bekliyor.