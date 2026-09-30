Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini paylaştı.

Verilere göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, bir önceki aya göre 106 bin kişi azalarak 2 milyon 740 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık düşüşle yüzde 7,8 seviyesine düştü. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,6, kadınlarda ise yüzde 10,1 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerin sayısı 32 milyon 507 bin kişiye yükseldi

Ağustos ayında çalışanların sayısı bir önceki aya göre 136 bin kişi yükselerek 32 milyon 507 bin kişi oldu. İstihdam oranı ise 0,1 puan artışla yüzde 48,4 olarak belirlendi.

Bu oran erkeklerde yüzde 65,8 olurken kadınlarda ise yüzde 31,5 düzeyinde gerçekleşti.

Genç nüfusta işsizlik yüzde 13'e geriledi

15-24 yaş grubunu içeren genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 13 oldu.

Bu yaş grubundaki işsizlik oranı erkeklerde yüzde 9,7, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak ölçüldü.

Haftalık ortalama çalışma süresi 42,5 saat oldu

İş başında olan çalışanların mevsim ve takvim etkileri çıkarıldığında haftalık ortalama fiili çalışma süresi ağustos ayında bir önceki aya göre 0,5 saat artarak 42,5 saat olarak gerçekleşti.

Atıl iş gücü oranı yüzde 31 olarak açıklandı

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, ağustos ayında bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 31 seviyesine ulaştı.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin birleşik oranı yüzde 20,2 olurken, işsiz ve potansiyel iş gücünün birleşik ooranı da yüzde 20,2 olarak tahmin edildi.