Son Mühür - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yürütülen denetim faaliyetleri sonucunda, Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) hisse senetlerindeki hareketlerin piyasa dolandırıcılığını düzenleyen kanun maddelerine aykırı olduğu tespit edildi. Kurul, aralarında eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ün oğlu İbrahim Ömer Gönül gibi kamuoyunca bilinen isimlerin de yer aldığı toplam 37 şahıs hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

37 kişiye ve 2 dev kuruma 2 yıl işlem yasağı

SPK, usulsüz işlemlerde sorumluluğu belirlenen gerçek ve tüzel kişilere yönelik tedbir kararlarını da açıkladı. Bu kapsamda 37 şahsın yanı sıra Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Tera Portföy Yönetimi A.Ş. hakkında borsalarda ve teşkilatlanmış piyasalarda iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirildi. Kurumsal şirketlere verilen yasağın, TRHOL pay piyasasında kendi nam ve hesaplarına yürütecekleri işlemlerle sınırlandırıldığı bildirildi.

24 uzmanın lisansı askıya alındı

Kararın bir diğer önemli maddesini ise mesleki yetki belgelerine yönelik yaptırımlar oluşturdu. Suç duyurusu listesinde yer alan ve sermaye piyasası lisansına sahip 24 uzmanın tüm mesleki lisansları, uygulanan iki yıllık işlem yasağı süresi boyunca tamamen iptal edildi.

Etkin pişmanlık için 15 günlük süre

Bültende, hakkında suç duyurusunda bulunulan kişilerin kanundaki etkin pişmanlık düzenlemesinden yararlanabileceği hatırlatıldı. İlgili şahısların bu haktan faydalanabilmeleri için elde ettikleri veya sağlanmasına yol açtıkları çıkarın iki katı tutarındaki meblağı (500 bin liradan az olmamak şartıyla) 15 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı hesaplarına yatırıp belgelerini SPK'ya sunmaları gerekiyor.