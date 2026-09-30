Son Mühür- SPK'nın açıkladığı rakamlara göre 455 bin 758 tekil kullanıcının mağdur olduğu fon krizi başta Borsa olmak üzere artçı sarsıntılarıyla etkisini hissettirmeye devam ediyor.

BIST 100'ün son bir haftadaki kaybı yüzde 8'e ulaşırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda krizin çözümüne yönelik dikkat çekici adımlar atılmasına karar verilmişti.

Buna göre,

1. Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

2. DDK, fon işlemleri için inceleme başlattı.

3. Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım'ın Emlak Katılım'a devri için süreç yürütülüyor.

4. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılacak.

5. Sermaye piyasalarında yeni düzenleme ve denetim adımları atılacak.

Size makam yetmedi, mevki yetmedi...



Milyarlarca liralık haksız kazançların elde edildiği sürecin mimarları olan isimlere yönelik tepkilerse hız kesmiyor.

Fon krizinin ilk anlarından itibaren tepkisini yüksek sesle dillendiren Savcı Sayan,

''Sizin Cumhurbaşkanımıza yaptığınız ihaneti, vaktiyle Yahudi bankerler bile Abdülhamit Han’a yapmadı!

Size makam yetmedi, mevki yetmedi, servet yetmedi…

Vefayı unuttunuz, güveni çiğnediniz.

Bari zerre kadar onurunuz kaldıysa istifa edin, gidin'' çağrısıyla fon krizinin oluşumunda parmağı olan siyaset be bürokrasiye istifa çağrısında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasıyla sonuçlanan sürece göndermede bulunan Savcı Sayan,

''Kendi içimizde hainler mi var? Var kardeşim. Niye inkar ediyorsun? Üç beş kuruş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeğinin üzerine konulur mu? Ne yapacaksın bu kadar parayı? Mezarına mı götüreceksin?

Doymuyor musun? Katın var, yatın var, uçağın var, geziyorsun, tozuyorsun, yaşın kaç, başın kaç hala doymuyorsun, hala fakir fukaranın ekmeğine göz koyuyorsun.

Senin yüzünden millet domatesi bilmeme kaç liraya, eti bin 500 liraya almak zorunda kalıyor, mazotu 100 liraya kullanıyor'' hatırlatmaında bulundu.



Üç beş tane zibidi...



''Emeliye 10 lira vermemek için kamu zarar görecek, kamu bu yükü kaldırıamaz diyoruz, ama diğer taraftan depremin parası kadar, 10 ilin yerle bir olduğu deprem parası kadar parayı yurt dışına kaçırıyorlar. Üç beş tane zibidi cebine indiriyor'' diyen Savcı Sayan,

''Bir şirket 1 milyardan 500 milyara çıkıyor, böyle bir şey var mı? Dünyanın bütün ekonomistleri bir araya gelse böyle bir şeyi kurgulamaya çalışsa kurgulayamaz.

Bu kadar başarılıysanız ekonominin başına geçip Türkiye'yi rahatlatsaydınız.

Kendinize bu kadar mal varlığı sağlayabilecek yeteniğiniz, bilginiz, birikiminiz bu emeği Türkiye için niye sarf etmiyorsunuz?'' diye sordu ve ekledi;

Yatacak yerleri yok bunların.